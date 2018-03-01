Президент Петр Порошенко строит Украину своей мечты — бесхребетную и беззащитную страну-колонию, заявил внефракционный народный депутат, руководитель партии "Национальный корпус", созданной на основе полка спецназначения "Азов" Андрей Билецкий.

Так Билецкий ответил на высказывания Порошенко о "Нацдружинах", которые он сделал в ходе пресс-конференции в среду.

В частнсти, президент, отвечая на вопрос о правомерности деятельности "Национальных дружин", заявил, что монополия на оружие должна оставаться у государства, однако гражданам должно быть обеспечено конституционное право на мирный протест.

Он также обратился к присутствующим с вопросом, почувствовали ли они себя в безопасности с появлением "Национальных дружин" на улицах страны.

"Скажите, пожалуйста: чувствуете ли вы себя безопаснее в стране, ведущей войну четвертый год (которую Порошенко обещал закончить за неделю)?

Чувствуете ли вы себя безопаснее в стране с президентом, который ведет бизнес с врагом, бросает государство и пост Главнокомандующего во время войны на неделю для отпуска на Мальдивах, президентом, которой является священником патриархата государства-агрессора, чьи дети и родственники вызывающе демонстрируют приверженность России?..

Если так, то вам не комфортны добровольцы, которые шли на восток в самые страшные минуты, которые теперь помогают во время стихийного бедствия или поддерживают порядок на улице.

Тогда ваш президент — Порошенко и он защитит вас от "угроз и опасностей" таких как: сильная армия, современное государство с самостоятельной внешней политикой, порядок и закон на улицах, инновационная экономика, активизм общества и национальная идея", — написал Билецкий в своем блоге на "Украинской правде".

Нардеп пишет, что Порошенко "построит "Украину его мечты" — бесхребетную и беззащитную страну-колонию, "аграрную сверхдержаву" без армии, без науки, без экономики, в конечном счете — без населения, уедет в Польшу по грибы".

"Если вы такой, то Порошенко — это именно то, на что вы заслуживаете!

Но мы не такие! Мы боролись за эту страну, воевали за эту страну, мы мечтаем о новой стране и получим ее!

Не для Порошенко и ему подобных, а для будущих украинских поколений!

P.S. Порошенко назвал свой спектакль "Вызовы 2018". Констатируем, что на 2018 год, как и 2017, 16, 15, 14 — Порошенко является ключевым "вызовом" и опасностью для нашей страны", — резюмировал Билецкий.

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