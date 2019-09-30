Бывший депутат Верховной Рады 8-го созыва, журналист Сергей Лещенко сообщил, что экс-руководитель Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко выехал из Украины в Великобританию.
"Бывший генеральный прокурор Луценко слинял из Украины... в Британию.
В самый разгар кризиса в связи с импичментом Дональду Трампу, который спровоцировали поставки дезинформации от Луценко в адрес Руди Джулиани", - написал Лещенко в своем Telegram-канале.
Лещенко уточнил, что о выезде экс-прокурора ему рассказал журналист NBC Ричард Энгель, который общался с Луценко на днях в Киеве. Экс-глава ГПУ поехал в Британию, чтобы якобы "подтянуть свой английский".
"Подтянуть английский можно сейчас неплохо и у нас, тем более сейчас в Киев слетелось множество американских журналистов, прямо на улице можно встретить настоящих звезд их теленовостей, и все они ищут встречи с Луценко в связи с его недавними заявлениями о Байдене", - добавил Лещенко.