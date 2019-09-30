Бывший депутат Верховной Рады 8-го созыва, журналист Сергей Лещенко сообщил, что экс-руководитель Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко выехал из Украины в Великобританию.

"Бывший генеральный прокурор Луценко слинял из Украины... в Британию. В самый разгар кризиса в связи с импичментом Дональду Трампу, который спровоцировали поставки дезинформации от Луценко в адрес Руди Джулиани", - написал Лещенко в своем Telegram-канале .

Лещенко уточнил, что о выезде экс-прокурора ему рассказал журналист NBC Ричард Энгель, который общался с Луценко на днях в Киеве. Экс-глава ГПУ поехал в Британию, чтобы якобы "подтянуть свой английский".

"Подтянуть английский можно сейчас неплохо и у нас, тем более сейчас в Киев слетелось множество американских журналистов, прямо на улице можно встретить настоящих звезд их теленовостей, и все они ищут встречи с Луценко в связи с его недавними заявлениями о Байдене", - добавил Лещенко.

"Итак, второй жертвой, после Волкера, в деле Байденгейта, оказался Луценко, который вынужден был, вслед за Гонтаревой, убегать в Англию,- "поправить свой английский"- чтобы избежать допросов, по поводу того, как он, по требованию послихи США Йованович, похоронил дело Бурисмы и Байдена. Но это все цветочки. Ягодки начнутся, когда американцы, наконец, зададут себе главный вопрос: "А за какие такие заслуги компания Бурисма неожиданно пригласила сына Байдена, откровенного болвана Хантера, в состав совета директоров и выплачивала ему 50-150 тыс долл ежемесячно? И какова роль самого вице президента Байдена во всей этой истории? " Когда демократы инициировали процедуру импичмента Трампу, они мне напомнили ту самую унтер-офицерскую жену, которая высекла сама себя. Похоже, именно это и надо было Трампу, чтобы, наконец, донести до американцев мелкие проделки Байдена в Украине и устранить своего главного конкурента на выборах ." - Заявил политический аналитик Андрей Головачев.

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