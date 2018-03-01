|
Гордон: Украиной руководят "скованные одной цепью и связанные одной целью" с Януковичем
|
01.03.2018 08:05
|
При власти в Украине остались те же лица, что и во времена
экс-президента Виктора Януковича, считает журналист, основатель
интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон. | Гордон: Это
все одни люди. Они воспитаны на одних идеалах Фото: Gordonua.com
"Главный вывод, который мы можем сегодня сделать: Украиной
по-прежнему руководит команда, которая руководила при Януковиче.
Это все одни люди. Они воспитаны на одних идеалах. Все они, как пел
когда-то [лидер российский группы "Наутилус Помпилиус" Вячеслав]
Бутусов, "скованные одной цепью и связанные одной целью", –
считает журналист.Он предложил посмотреть на лидеров последних
соцопросов. "Сегодня, за год до президентских выборов, по
данным соцопросов, самый высокий рейтинг на ближайших выборах имеют
[лидер партии "Батьківщина", народный депутат Юлия] Тимошенко,
[действующий президент Петр] Порошенко, [лидер Радикальной
партии, народный депутат Олег] Ляшко и [народный депутат
Вадим] Рабинович. У меня все", – отметил
Гордон. ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон /
YouTube Порошенко – первый президент Украины, победивший
на выборах в первом туре. В мае 2014 года за него проголосовали
54,7% украинцев при явке 59,48%.Первый тур очередных
выборов президента Украины должен состояться 31 марта 2019
года.Согласно опросу, проведенному Социологической группой
"Рейтинг" в декабре 2017 года, лидером и первого, и второго тура
президентских выборов является Тимошенко. Действующий глава
государства во втором туре отстает от нее на 7%.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира