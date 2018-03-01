При власти в Украине остались те же лица, что и во времена экс-президента Виктора Януковича, считает журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон. | Гордон: Это все одни люди. Они воспитаны на одних идеалах Фото: Gordonua.com "Главный вывод, который мы можем сегодня сделать: Украиной по-прежнему руководит команда, которая руководила при Януковиче. Это все одни люди. Они воспитаны на одних идеалах. Все они, как пел когда-то [лидер российский группы "Наутилус Помпилиус" Вячеслав] Бутусов, "скованные одной цепью и связанные одной целью", – считает журналист.Он предложил посмотреть на лидеров последних соцопросов. "Сегодня, за год до президентских выборов, по данным соцопросов, самый высокий рейтинг на ближайших выборах имеют [лидер партии "Батьківщина", народный депутат Юлия] Тимошенко, [действующий президент Петр] Порошенко, [лидер Радикальной партии, народный депутат Олег] Ляшко и [народный депутат Вадим] Рабинович. У меня все", – отметил Гордон. ВИДЕО Видео: Дмитрий Гордон / YouTube Порошенко – первый президент Украины, победивший на выборах в первом туре. В мае 2014 года за него проголосовали 54,7% украинцев при явке 59,48%.Первый тур очередных выборов президента Украины должен состояться 31 марта 2019 года.Согласно опросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг" в декабре 2017 года, лидером и первого, и второго тура президентских выборов является Тимошенко. Действующий глава государства во втором туре отстает от нее на 7%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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