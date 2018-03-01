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В Лондоне портрет музы Пикассо продали за £49,8 млн
01.03.2018 08:12
Известный художник Пабло Пикассо написал портрет Марии-Терезы Вальтер в 1937 году. Картина была написала в 1937 году Фото: ЕРА Картина была написана в 1937 году. На ней изображена подруга и муза Пикассо.Как отмечается в описании к лоту, хотя на картине бесспорно изображена Вальтер, некоторые элементы портрета указывают на все более доминирующее присутствие новой любовницы Пикассо Доры Маар.Полотно, подлинность которого подтвердил сын художника, Клод, 22–28 февраля выставлялось в Лондоне.

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