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|Еврокомиссия готова выделить Украине 1 миллиард евро транша
|01.03.2018 08:19
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Европейская комиссия готова предоставить Украине транш финансовой помощи на сумму 1 млрд евро.
Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.
"Европейская комиссия готова предложить новый транш на сумму 1 млрд евро Украины. Предложение, вероятно, будет направлена в Совет Европы и Европейского парламента на следующей неделе. Если все будет хорошо, первый транш может быть выплачен в июле-сентябре", - написал журналист в Twitter.
Напомним, что ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что 28 февраля Еврокомиссию лишь обсудила возможное выделение Украине новой программы макрофинансовой помощи, а не уже приняла такое решение.