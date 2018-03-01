Европейская комиссия готова предоставить Украине транш финансовой помощи на сумму 1 млрд евро.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Европейская комиссия готова предложить новый транш на сумму 1 млрд евро Украины. Предложение, вероятно, будет направлена в Совет Европы и Европейского парламента на следующей неделе. Если все будет хорошо, первый транш может быть выплачен в июле-сентябре", - написал журналист в Twitter.

Напомним, что ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что 28 февраля Еврокомиссию лишь обсудила возможное выделение Украине новой программы макрофинансовой помощи, а не уже приняла такое решение.

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