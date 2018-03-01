Во Львовской области из-за морозов стадо зубров стало объедать местных селян. Видео
01.03.2018 08:20
В Национальном парке "Сколовские бескиды" во Львовской области
удалось заснять пятерых маленьких зубров, которые родились еще
летом 2017 года. Об этом говорится в сюжете ТСН от 28 февраля.
Из-за морозов четыре самки и самец вместе с родителями стали
наведываться в села Сколовского, Турковского и Дрогобычского
районов и объедать кормовые запасы, предназначенные для скота
местных жителей. "Вред делают. Но что поделаешь. Это зверье. Должны
терпеть. Они щепки погрызли. У одного егеря съели целый стог сена",
– рассказал локальный житель Богдан Тупичак. В заповеднике селянам
советуют огораживать дворы и ждать потепления – тогда зубры снова
вернутся в лес. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
| Краснокнижные животные вышли из лесов ради пропитания
Скриншот: ТСН / YouTube Эколог Инесса Шемелинец рассказала, что на
территории нынешнего заповедника зубры водились еще в прошлом веке,
но потом исчезли. Восемь лет назад в заповедник завезли 11
европейских бизонов из Германии, Австрии и Польши. Теперь в стаде
33 особи.Зубры внесены в Красную книгу Украины с 1980 года.видео
Видео: ТСН
/ YouTube