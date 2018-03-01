В Национальном парке "Сколовские бескиды" во Львовской области удалось заснять пятерых маленьких зубров, которые родились еще летом 2017 года. Об этом говорится в сюжете ТСН от 28 февраля. Из-за морозов четыре самки и самец вместе с родителями стали наведываться в села Сколовского, Турковского и Дрогобычского районов и объедать кормовые запасы, предназначенные для скота местных жителей. "Вред делают. Но что поделаешь. Это зверье. Должны терпеть. Они щепки погрызли. У одного егеря съели целый стог сена", – рассказал локальный житель Богдан Тупичак. В заповеднике селянам советуют огораживать дворы и ждать потепления – тогда зубры снова вернутся в лес. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Краснокнижные животные вышли из лесов ради пропитания Скриншот: ТСН / YouTube Эколог Инесса Шемелинец рассказала, что на территории нынешнего заповедника зубры водились еще в прошлом веке, но потом исчезли. Восемь лет назад в заповедник завезли 11 европейских бизонов из Германии, Австрии и Польши. Теперь в стаде 33 особи.Зубры внесены в Красную книгу Украины с 1980 года.видео Видео: ТСН / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки тсн зубры еще что года Теги: общество