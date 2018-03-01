Есть риск, что никто не примет участие в отборе судей антикоррупционного суда, заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник. Сытник: У меня, честно говоря, нет таких знакомых, которые могли бы соответствовать этим требованиям Фото: nabu.gov.ua "Во-первых, в законе явно завышенные требования к кандидатам в антикоррупционный суд. Если прочитать эти требования, то у меня, честно говоря, нет таких знакомых, которые могли бы соответствовать этим требованиям. Поэтому конечно, что мы рискуем, что вообще никто не подастся", – отметил он.Сытник подчеркнул, что еще один дискуссионный вопрос – это порядок отбора."Там есть совет международных экспертов, и все не могут прийти к компромиссу, какие же полномочия у них будут. Это все постоянно сопровождается политическими спекуляциями о вмешательстве в государственный суверенитет. По моему мнению, никакого вмешательства здесь нет", – заявил директор НАБУ.Он добавил, что в законопроекте не указано количество судей, которые будут работать в антикоррупционном суде. Этим вопросом будет заниматься судебная власть."Это может быть элементом давления на антикоррупционный суд. А если такое давление будет – смысла создавать этот орган нет", – сказал Сытник.22 декабря 2017 года Порошенко внес в парламент законопроект №7440 "О Высшем антикоррупционном суде".Предусматривается, что судьей Высшего антикоррупционного суда может быть гражданин Украины не моложе 35 лет, "имеющий значительный опыт осуществления в международных межправительственных организациях или международных судебных учреждениях за рубежом профессиональной деятельности в сфере права по вопросам противодействия и борьбы с коррупцией, обладающий знаниями и практическими навыками применения современных международных антикоррупционных стандартов и лучших мировых практик в сфере противодействия и борьбы с коррупцией, практики Европейского суда по правам человека".11 января 2018 года глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден направил письмо в Администрацию Президента, в котором раскритиковал законопроект Порошенко.Всемирный банк также выразил недовольство документом, заявив, что он не удовлетворяет требования ВБ для предоставления Украине около $800 млн в поддержку ключевых реформ.В АП возразили, что считают законопроект соответствующим рекомендациям Венецианской комиссии. Документ рассматривается в профильном комитете Рады.Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля заявил, что президентский законопроект не соответствует требованиям Международного валютного фонда для получения очередного транша. Профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект об антикоррупционном суде.В настоящий момент дела, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро, рассматривает Соломенский районный суд, поскольку именно в этом районе находится ведомство. Директор НАБУ Артем Сытник отмечал, что суды часто затягивают дела бюро. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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