В Программе действий правительства заложено привлечения прямых иностранных инвестиций в размере 50 млрд долларов в течение следующих 5 лет. Об этом говорится в тексте программы, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Сообщается также, что правительство планирует восстановить инфраструктуру в государстве.

Так, как указывает Кабмин, данная программа - это набор приоритетных целей, которые ставит перед собой правительство для того, чтобы украинцы жили дольше, безопаснее, богаче и счастливее.

"В основу этой программы заложен человекоцентрическую подход. Поэтому предложенные правительственные цели направлены преимущественно не на улучшение абстрактных показателей, а на решение конкретных проблем людей в различных социальных ролях и жизненных ситуациях. За достижения каждой из предложенных целей в правительстве будет отвечать конкретное лицо, что позволит нам построить работу в правительстве по принципу ориентированности на результат и эффективно осуществлять кадровую политику", - говорится во вступлении к программе.

"Состоится очевиден развитие инфраструктуры, все основные дороги (24000 км) будут приведены в хорошее состояние, будет активно развиваться железная дорога, построено 5 глубоководных портов и 15 аэропортов", - говорится в программе действий правительства.

Кроме этого, в правительстве ожидают, что через 5 лет проведения реформ в Украине каждый гражданин будет обеспечен на уровне реального прожиточного минимума, а демографический тренд станет положительным, то есть уровень рождаемости будет превосходить уровень смертности.

При этом премьер-министр Алексей Гончарук предупредил сегодня, что Украину ждут непростые времена, поскольку придется отдавать "рекордные долги".

"Украине нужно расти 5-7% в год. Это даст нам возможность нормально развиваться и улучшать жизнь постепенно. Если мы будем развиваться медленнее, это будет сделать крайне трудно. С учетом того, что следующие пару лет нас ждут очень непростые времена. Откровенно. Нам приходится и придется отдавать рекордные долги. Каждая третья гривня в следующем году пойдет на погашение долгов... Почему? Потому что много лет назад кто-то понабирал на себя эти обязательства. Сейчас мы делаем и будем делать все, чтобы эти долги постепенно уменьшались, и чтобы мы меньше это платили". - Заявил премьер.

Предшественник Гончарука премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что с 2005 по 2013 годы украинская власть одолжила за рубежом и внутри страны 50 миллиардов долларов, что примерно равно бюджету Украины на 2019 год.

Украина ежегодно тратит 5 млрд долларов на обслуживание своего внешнего долга.

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