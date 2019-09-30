Сводка Новостей
- Опубликован текст Программы действий Кабмина: построить 5 глубоководных портов, 15 аэропортов и "запустить речку"
- Луценко сбежал в Лондон - "подтянуть английский"
- Американский провал Зеленского
- Лондонское чаепитие: какой смысл догонять тех, кто в теме и кто готов делиться
- Репетиция встречи Антихриста
|Опубликован текст Программы действий Кабмина: построить 5 глубоководных портов, 15 аэропортов и "запустить речку"
|30.09.2019 11:45
|
В Программе действий правительства заложено привлечения прямых иностранных инвестиций в размере 50 млрд долларов в течение следующих 5 лет. Об этом говорится в тексте программы, опубликованном
Сообщается также, что правительство планирует восстановить инфраструктуру в государстве.
Так, как указывает Кабмин,
Кроме этого, в правительстве ожидают, что через 5 лет проведения реформ в Украине каждый гражданин будет обеспечен на уровне реального прожиточного минимума, а демографический тренд станет положительным, то есть уровень рождаемости будет превосходить уровень смертности.
При этом премьер-министр Алексей Гончарук предупредил сегодня, что Украину ждут непростые времена, поскольку придется отдавать "рекордные долги".
Предшественник Гончарука премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что с 2005 по 2013 годы украинская власть одолжила за рубежом и внутри страны 50 миллиардов долларов, что примерно равно бюджету Украины на 2019 год.
Украина ежегодно тратит 5 млрд долларов на обслуживание своего внешнего долга.