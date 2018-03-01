Иностранный инвестор не понимает, как работать в Украине в условиях Мистер Никос: К сожалению, многие моменты вызывают беспокойство. Особенно – ситуация со страховыми брокерами и независимыми агентами Фото: ukrinform.ua "Сейчас иностранный инвестор не понимает, как работать в Украине в условиях той реальности, которая сложилась здесь сегодня. К сожалению, многие моменты вызывают беспокойство. Особенно – ситуация со страховыми брокерами и независимыми агентами, которые получают от страховых компаний серьезную комиссию, но не несут никакой ответственности за ложную информацию при продаже страховых полисов. Достаточно часто деятельность таких лиц является противозаконной, но механизм привлечения их к реальной ответственности – отсутствует. Это вызывает серьезную обеспокоенность и несет значительные угрозы для дальнейшего развития сферы страхования в Украине", – заявил акционер Classic Life Insurance Мистер Никос.Директор компании Александр Прокофьев, в свою очередь, отметил, что этот момент не должен вызывать беспокойство у клиентов компании: портфель будет передан страховой фирме, имеющей безупречную репутацию и опыт обслуживания портфелей других компаний. Сейчас акционеры рассматривают возможность передачи портфеля страховой компании Forte Life.Компания Classic Life Insurance входила в топ-8 страховых фирм Украины, успешно сотрудничала с такими игроками украинской экономики, как Coca-Cola, Adidas, P&G, Philip Morris, British American Tobacco. За последние пять лет в компанию было инвестировано более 150 млн грн, отмечает "Укринформ". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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