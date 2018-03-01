Председатель правления Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что из-за не назначения нового главы НБУ она не может нигде работать и не может ничем заниматься. Гонтарева: 10 месяцев меня не могут уволить Фото: National Bank Of Ukraine / Flickr По ее словам, кандидатуру и.о. главы НБУ Якова Смолия поддержали и Блок Петра Порошенко, и "Народный фронт"."Если говорить, что проблемы с кандидатурой, то так вопрос не стоит. Было решение о пакетном голосовании, а мы оказались в заложниках этого бесконечного пакетного голосования", – сообщила Гонтарева.Она выразила сомнения, что Верховная Рада проголосует за ее отставку в ближайшее время."Если бы эти обещания были впервые, можно было бы еще к этому спокойно относиться. Но так, как это продолжается долго, я не могу нигде работать, я не могу ничем заниматься и я считаю, что даже относительно меня, как гражданина нашей страны, это недопустимо", – заявила Гонтарева."Финансовый клуб" пишет, что глава НБУ рассказала, что приехала сегодня в Верховную Раду для отчета, но ей "сказали, что голосования не будет"."Сколько это может продолжаться! 10 месяцев меня не могут уволить", – возмутилась Гонтарева.10 апреля 2017 года она официально заявила об уходе в отставку с 10 мая. В настоящий момент Гонтарева находится в неоплачиваемом отпуске.18 января 2018 года президент Украины Петр Порошенко предложил для утверждения парламентом кандидатуру и.о. главы Нацбанка Якова Смолия на пост главы НБУ. Согласно Конституции, главу Нацбанка назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет."Батьківщина" и Радикальная партия выступили против назначения Смолия. В Блоке Петра Порошенко поддержали его кандидатуру.27 февраля послы стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) призвали Верховную Раду ускорить назначение главы Национального банка.Спикер Рады Андрей Парубий прогнозировал, что назначить нового главу НБУ Рада сможет 1 марта. Однако сегодня рассмотрение вопроса перенесли. Источник ZN.UA утверждает, что это связано с голосованием по уполномоченному Верховной Рады по правам человека. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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