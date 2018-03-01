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|Из аэропорта в Македонии убрали статую Александра Македонского
|01.03.2018 19:28
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Аэропорт столицы назвали "Международный аэропорт Скопье", а автомагистраль будет носить название шоссе ДружбыС территории терминала аэропорта Скопье в столице Македонии 1 марта убрали статую древнегреческого полководца, правителя Александра Македонского. Статую высотой 2 метра, размещенную на территории аэропорта в 2011 году, сняли как жест доброй воли в отношении Греции, с которой в Скопье продолжается нерешенный 27-летний спор о названии "Македония".
Фото: из открытых источников
Это произошло, в частности, после того, как власти Македонии 24 февраля демонтировали с аэропорта надпись "Александр Великий", поскольку в прошлом месяце правительство решило переименовать аэропорт и главную автомагистраль страны, что также была названа в честь Александра Македонского. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Аэропорт столицы назвали "Международный аэропорт Скопье", а автомагистраль будет носить название шоссе Дружбы.
Знаки с соответствующими названиями сняли также с магистрали, ведущей от границы Македонии с Грецией до границы с Сербией.
Скопье и Афины недавно активизировали усилия по разрешению спора, что помешал усилиям Македонии по вступлению в НАТО и ЕС. Греция является членом обеих организаций.
Греция возражает против использования бывшей югославской республикой названия Македония, что, по мнению Афин, может нести территориальные претензии относительно их северного региона с таким же названием.
Переговоры между двумя соседями не имели прогресса с 1991 года, когда Македония получила независимость от бывшей Югославии.
Теперь Македония заявила, что готова добавить геолокацию со своим названием, чтобы решить спор. Соглашение может решиться таким образом, что к названию Македония будет добавляться слово «Верхняя», «Новая» или «Северная».