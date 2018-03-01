Аэропорт столицы назвали "Международный аэропорт Скопье", а автомагистраль будет носить название шоссе Дружбы

Это произошло, в частности, после того, как власти Македонии 24 февраля демонтировали с аэропорта надпись "Александр Великий", поскольку в прошлом месяце правительство решило переименовать аэропорт и главную автомагистраль страны, что также была названа в честь Александра Македонского. Об этом сообщает " Радио Свобода ".

Аэропорт столицы назвали "Международный аэропорт Скопье", а автомагистраль будет носить название шоссе Дружбы.

Знаки с соответствующими названиями сняли также с магистрали, ведущей от границы Македонии с Грецией до границы с Сербией.

Скопье и Афины недавно активизировали усилия по разрешению спора, что помешал усилиям Македонии по вступлению в НАТО и ЕС. Греция является членом обеих организаций.

Греция возражает против использования бывшей югославской республикой названия Македония, что, по мнению Афин, может нести территориальные претензии относительно их северного региона с таким же названием.

Переговоры между двумя соседями не имели прогресса с 1991 года, когда Македония получила независимость от бывшей Югославии.