Общее будущее с Россией – "твердый выбор ДНР", заявил атаман местных боевиков Александр Захарченко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Захарченко: Мы не свернем с этого пути Фото: dan-news.info "Считаю, что союз с Россией является важнейшим приоритетом внешней политики республики. Общее будущее с Россией – наш твердый выбор. Это уже происходит. Интеграция – культурная, экономическая, гуманитарная – уже идет, и мы не свернем с этого пути", – подчеркнул Захарченко.Агентство отмечает, что программа интеграции оккупированных территорий Донбасса с регионами России действует уже больше года.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки захарченко россией уже политики внешней Теги: война в украине