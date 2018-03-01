Общее будущее с Россией – "твердый выбор ДНР", заявил атаман
местных боевиков Александр Захарченко. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Захарченко: Мы не свернем с этого
пути Фото: dan-news.info "Считаю, что союз с Россией является
важнейшим приоритетом внешней политики республики. Общее будущее с
Россией – наш твердый выбор. Это уже происходит.
Интеграция – культурная, экономическая, гуманитарная –
уже идет, и мы не свернем с этого пути", – подчеркнул
Захарченко.Агентство отмечает, что программа интеграции
оккупированных территорий Донбасса с регионами России действует уже
больше года.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в
апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.
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