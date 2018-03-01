Акцию организовала заместитель мэра парижской коммуны Этамп Мама Си

"В прошлом году почти 500 бездомных погибли на улице... В 2018-м только за полтора месяца в Париже уже 13 погибших" , - написала политик на своей странице в Facebook .

Аномальный холод в Европу принес антициклон с востока, который местные СМИ называют "Москва-Париж". Как только температура опустилась ниже -10°C, власти страны поручил экстренно открыть 3100 приютов, 500 из которых находятся в столице.

В них и скрылись большинство парижских бездомных, утверждает полиция, однако на улицах остались те, кто боится депортации. По недавним подсчетам, в Париже проживает не менее 3000 человек без крыши над головой.