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В Париже депутаты в знак солидарности с бездомными ночевали на улице в мороз
01.03.2018 19:36
В Париже депутаты в знак солидарности с бездомными ночевали на улице в мороз
Акцию организовала заместитель мэра парижской коммуны Этамп Мама Си
Около 50 региональных депутатов переночевали в Аустерлицком вокзале в Париже при температуре ниже нуля в знак солидарности с бездомными.
В Париже депутаты в знак солидарности с бездомными ночевали на улице в мороз Фото: скриншот

"В прошлом году почти 500 бездомных погибли на улице... В 2018-м только за полтора месяца в Париже уже 13 погибших", - написала политик на своей странице в Facebook.

Аномальный холод в Европу принес антициклон с востока, который местные СМИ называют "Москва-Париж". Как только температура опустилась ниже -10°C, власти страны поручил экстренно открыть 3100 приютов, 500 из которых находятся в столице.

В них и скрылись большинство парижских бездомных, утверждает полиция, однако на улицах остались те, кто боится депортации. По недавним подсчетам, в Париже проживает не менее 3000 человек без крыши над головой.

Напомним, по меньшей мере четыре человека погибли в последние дни в Германии из-за резкого похолодания.

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