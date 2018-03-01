Сводка Новостей
- С начала суток в зоне АТО зафиксирован один обстрел позиций ВСУ, - штаб
- Рассмотрение по сути дела Коханивского назначено на 5 марта
- Порошенко просит проверить обоснованность штрафа Коболева
- К расследованию убийства словацкого журналиста подключились ФБР и Скотланд-Ярд
- Украина направила ноту ЕС из-за действий Газпрома, - МИД
|НФ призвал вносить кандидатуру Смолия на голосование в Раде
|01.03.2018 19:44
|
"Народный фронт" не ведет кадровых "торгов"Максим Бурбак напомнил, что во время последнего заседания фракции "Народного фронта" состоялась встреча с кандидатом на председателя НБУ Яковом Смолием, и большинством голосов было принято решение поддержать его кандидатуру во время голосования в парламенте.
Максим Бурбак. Фото: nfront.org.ua
"Никаких торгов мы не ведем. Это не базар. Может кому-то хочется заниматься рынком, то пусть делают это в соответствующем городе, а не в парламенте", - заявил журналистам в кулуарах парламента руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.
Одновременно часть приняла решение заслушать отчет Валерии Гонтаревой: "Для того, чтобы заслушать отчет и назначить нового председателя Национального банка Украины, нужно 226 голосов. Лидер БПП, Президент Украины внес предложение - г Смолия, мы на фракции его рассмотрели и поддерживаем. Пожалуйста, пусть руководитель фракции Артур Герасимов собирает 226 голосов под эту кандидатуру".
Он также напомнил, что "Народный фронт" подал свои предложения на должности членов ЦИК, а еще более года назад - кандидатуру на должность Омбудсмена, "что может сделать любая другая часть, и сессионный зал определяется".
Главная задача для "Народного фронта" сегодня, подчеркнул руководитель фракции, - это воплощение реформ, начатых правительством Арсения Яценюка и продолженных правительством Владимира Гройсмана:
"Это вопрос национальной безопасности и обороны, социальной защиты военнослужащих, энергетической безопасности", - добавил народный депутат.