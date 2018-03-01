"Народный фронт" не ведет кадровых "торгов"

"Никаких торгов мы не ведем. Это не базар. Может кому-то хочется заниматься рынком, то пусть делают это в соответствующем городе, а не в парламенте" , - заявил журналистам в кулуарах парламента руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

Одновременно часть приняла решение заслушать отчет Валерии Гонтаревой: "Для того, чтобы заслушать отчет и назначить нового председателя Национального банка Украины, нужно 226 голосов. Лидер БПП, Президент Украины внес предложение - г Смолия, мы на фракции его рассмотрели и поддерживаем. Пожалуйста, пусть руководитель фракции Артур Герасимов собирает 226 голосов под эту кандидатуру" .

Он также напомнил, что "Народный фронт" подал свои предложения на должности членов ЦИК, а еще более года назад - кандидатуру на должность Омбудсмена, "что может сделать любая другая часть, и сессионный зал определяется" .

Главная задача для "Народного фронта" сегодня, подчеркнул руководитель фракции, - это воплощение реформ, начатых правительством Арсения Яценюка и продолженных правительством Владимира Гройсмана: