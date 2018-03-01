Оккупационные власти пытаются всячески сорвать плановые ремонтно-восстановительные работы поврежденного оборудования мобильного оператора Vodafone в Донецкой области, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. 28 февраля специалисты ремонтировали проблемный участок в Луганской области. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Работы проводились при участии специалистов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, совместных патрулей СЦКК и специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook Работы проводились при участии специалистов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, совместных патрулей СЦКК и специальной мониторинговой миссии ОБСЕ."Восстановление работоспособности поврежденного оборудования мобильного оператора позволит в полном объеме обеспечить услугами мобильной связи всех абонентов Vodafone, проживающих по обе стороны линии разграничения Луганской области. Вместе с тем, оккупационные службы РФ делают все для того, чтобы сорвать плановые ремонтно-восстановительные работы поврежденного оборудования мобильного оператора Vodafone в Донецкой области", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1871441049533359 По данным СЦКК, по состоянию на 28 февраля остаются нереализованными 17 заявок на проведение ремонтно-восстановительных работ."Несмотря на то, что проведение указанных работ подтверждено гарантиями безопасности со стороны украинской стороны, руководство отдельных районов Донецкой области продолжает систематически не предоставлять гарантий безопасности проведения работ со своей стороны", – отметили в СЦКК.В центре считают, что такая позиция говорит о незаинтересованности в возобновлении работы мобильной сети оператора "Vodafone Украина" на оккупированной части Донбасса.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.На Донбассе 11 января перестала работать связь "Vodafone Украина".13 января на запрос "Комсомольской правды" в Vodafone сообщили, что не выяснили причины потери связи. В компании добавили, что не могут гарантировать возвращение связи и услуг оператора, если повреждение произошло на подконтрольной "ДНР" территории.15 января представители "Vodafone Украина" проинформировали, что не могут получить доступ в "серую зону" для ремонта поврежденной линии связи.19 января "Vodafone Украина" сообщила, что в Луганске связь удалось наладить, а в Донецке – нет. "Причина неизвестна – либо оборудование выведено из строя, либо нет энергоснабжения", – написал представитель компании.20 января украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе заявила, что восстановительные работы Vodafone в оккупированных районах Донецкой области блокируют боевики.29 января "министерство связи ДНР" предложило руководству "Vodafone Украина" запустить альтернативный вариант связи через территорию России.Пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер 28 февраля сообщила, что в ходе заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе была достигнута договоренность о необходимости восстановления мобильной связи на оккупированной территории Донецкой области. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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