Суд решил, что доказательства вождения в состоянии алкогольного опьянения недостаточны

Суд решил, что доказательства вождения подполковником полиции в состоянии алкогольного опьянения являются недостаточными.

В выводах служебного расследования говорится, что во время ДТП Шкрибляк "находился с явными признаками алкогольного опьянения и отказался от прохождения медицинского освидетельствования". Однако, по завершении расследования, когда еще не было решение суда о том, что Шкрибляк был действительно пьян, руководство Нацполиции уволило его "за грубые нарушения служебной дисциплины" , - сообщает Zaxid.net.

При рассмотрении иска судья решил, что решение об увольнении Шкрибляка было принято преждевременно.

"Судья решил, что решение принято преждевременно, поскольку отказ от прохождения медосмотра еще не значит, что человек действительно был нетрезвым. Таким образом, суд отменил приказ об увольнении Шкрибляка, восстановив его в должности с 16 сентября 2017 года. Кроме этого Нацполиция должна выплатить ему 65,6 тыс. гривен зарплаты за время вынужденного прогула в течение трех с половиной месяцев", - пишет издание.