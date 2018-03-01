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|Во Львове подполковник полиции, что был уволен за пьяное ДТП, восстановился в должности
|01.03.2018 19:52
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Суд решил, что доказательства вождения в состоянии алкогольного опьянения недостаточныСуд Львова восстановил в должности заместителя начальника Шевченковского отдела полиции Виктора Шкрибляка, который в сентябре 2017 года уволили за пьяную ДТП.
Фото: из свободных источников
Суд решил, что доказательства вождения подполковником полиции в состоянии алкогольного опьянения являются недостаточными.
В выводах служебного расследования говорится, что во время ДТП Шкрибляк "находился с явными признаками алкогольного опьянения и отказался от прохождения медицинского освидетельствования". Однако, по завершении расследования, когда еще не было решение суда о том, что Шкрибляк был действительно пьян, руководство Нацполиции уволило его "за грубые нарушения служебной дисциплины", - сообщает Zaxid.net.
При рассмотрении иска судья решил, что решение об увольнении Шкрибляка было принято преждевременно.
"Судья решил, что решение принято преждевременно, поскольку отказ от прохождения медосмотра еще не значит, что человек действительно был нетрезвым. Таким образом, суд отменил приказ об увольнении Шкрибляка, восстановив его в должности с 16 сентября 2017 года. Кроме этого Нацполиция должна выплатить ему 65,6 тыс. гривен зарплаты за время вынужденного прогула в течение трех с половиной месяцев", - пишет издание.
ДТП с участием Шкрибляка состоялась 1 августа 2017 года около 19:20 на ул. Кульпарковской. Полицейский в тот момент не был на службе, он ехал в гражданской одежде в своем личном автомобиле Chery Tiggo. В октябре суд оштрафовал его на 10,2 тыс. гривен и лишил водительских прав, однако в конце декабря 2017 года Апелляционный суд Львовской области отменил это решение и закрыл дело. В постановлении отмечалось, что в материалах дела не было подтверждения, что Шкрибляк был пьян, а сообщалось лишь, что он отказался от освидетельствования на состояние опьянения.