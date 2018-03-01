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Оператор лотерей "М.С.Л." опроверг причастность к российскому капиталу
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01.03.2018 20:00
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Оператор государственных лотерей "М.С.Л." заявил, что СБУ
подтвердила безосновательность введенных против компании санкций.
По данным компании, СБУ уведомила, что отправила в СНБО письмо с
предложением об исключении компании из санкционного списка в связи
с отсутствием причин для санкций Фото: biz.censor.net.ua "Данную
информацию подтверждает Служба безопасности Украины,
которая подтвердила безосновательность санкций против
"М.С.Л." после проведения расследования по уголовному
производству №22015101110000228. Исходя из постановления о закрытии
данного производства, к такому выводу в СБУ пришли не только на
основании собственного расследования, но и через данных, полученных
от Интерпола, Министерства финансов Украины, Государственной
фискальной службы Украины и Государственной службы финансового
мониторинга Украины", – отмечается в сообщении.По данным
компании, СБУ уведомила, что отправила в СНБО письмо с предложением
об исключении компании из санкционного списка в связи с отсутствием
причин для санкций.В период с 2012-го по 2017 год компания
выплатила в бюджет Украины 1 млрд грн налогов и сборов и 36 млн грн
военного сбора, эти выплаты совершалтсь в том числе и в период
действия санкций, подеркнули в "М.С.Л.". "Деятельность
компании законна, так как согласно ст. 15.2 закона Украины "Про
государственные лотереи в Украине", ранее выданные лицензии
продолжают действовать до момента принятия новых
нормативно-правовых актов, которые регулируют условия выдачи новых
лицензий", – сообщает агентство.В феврале
агентство "РБК-Украина" и
портал Gazeta.ua опубликовали редакционные материалы, в
которых, в частности, заявили, что "М.С.Л." имеет российские корни.
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