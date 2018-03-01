Оператор государственных лотерей "М.С.Л." заявил, что СБУ подтвердила безосновательность введенных против компании санкций. По данным компании, СБУ уведомила, что отправила в СНБО письмо с предложением об исключении компании из санкционного списка в связи с отсутствием причин для санкций Фото: biz.censor.net.ua "Данную информацию подтверждает Служба безопасности Украины, которая подтвердила безосновательность санкций против "М.С.Л." после проведения расследования по уголовному производству №22015101110000228. Исходя из постановления о закрытии данного производства, к такому выводу в СБУ пришли не только на основании собственного расследования, но и через данных, полученных от Интерпола, Министерства финансов Украины, Государственной фискальной службы Украины и Государственной службы финансового мониторинга Украины", – отмечается в сообщении.По данным компании, СБУ уведомила, что отправила в СНБО письмо с предложением об исключении компании из санкционного списка в связи с отсутствием причин для санкций.В период с 2012-го по 2017 год компания выплатила в бюджет Украины 1 млрд грн налогов и сборов и 36 млн грн военного сбора, эти выплаты совершалтсь в том числе и в период действия санкций, подеркнули в "М.С.Л.". "Деятельность компании законна, так как согласно ст. 15.2 закона Украины "Про государственные лотереи в Украине", ранее выданные лицензии продолжают действовать до момента принятия новых нормативно-правовых актов, которые регулируют условия выдачи новых лицензий", – сообщает агентство.В феврале агентство "РБК-Украина" и портал Gazeta.ua опубликовали редакционные материалы, в которых, в частности, заявили, что "М.С.Л." имеет российские корни. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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