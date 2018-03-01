Журналист Ян Куцяк писал о выходцах из Италии, занимавшихся сельским хозяйством в Восточной Словакии и водивших знакомства между братиславских политиков. Нескольких представителей "клана" задержали, сообщает издание Aktuality.sk, в котором работал убитый репортер. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Двойное убийство произошло в населенном пункте Велька Мача Фото: EPA Кроме Вадалы, задержаны его брат Бруно, двоюродный брат Пьетро Катроппа и еще четыре человека.Антонин Вадала дает показание следствию, рассказали изданию в полиции.В своем последнем расследовании для Aktuality.sk Куцяк писал о четырех семьях выходцев из итальянского региона Калабрия, которые, вероятно, связаны с мафиозным кланом "Ндрангета".Итальянцы занимаются сельским хозяйством в восточных регионах Словакии. В статье сообщалось, что они с 2012 года получили около €8,3 млн субсидий, выделенных Словакии Европейским союзом.Куцяк сообщал, что Вадала наладил связи с представителями правящей Социал-демократической партии Словакии.27-летнего автора журналистских расследований и его подругу Мартину Кушнирову нашли вечером 25 февраля в их доме в поселке Велька Мача, близко от Трнавы. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: пуля попала журналисту в грудь, его девушке – в голову.26 февраля в центре Братиславы прошла акция памяти журналиста.Подозреваемый в убийстве журналиста и его подруги был задержан 28 февраля. Полиция изъяла оружие, из которого, вероятно, застрелили Куцяка и Кушнирову. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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