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По делу об убийстве словацкого журналиста задержаны семь человек, возможно, связанных с итальянской мафией
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01.03.2018 20:08
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Журналист Ян Куцяк писал о выходцах из Италии, занимавшихся
сельским хозяйством в Восточной Словакии и водивших знакомства
между братиславских политиков. Нескольких представителей "клана"
задержали, сообщает издание Aktuality.sk, в котором работал убитый
репортер. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Двойное убийство произошло в населенном пункте Велька Мача Фото:
EPA Кроме Вадалы, задержаны его брат Бруно, двоюродный брат Пьетро
Катроппа и еще четыре человека.Антонин Вадала дает показание
следствию, рассказали изданию в полиции.В своем последнем
расследовании для Aktuality.sk Куцяк писал о четырех семьях
выходцев из итальянского региона Калабрия, которые, вероятно,
связаны с мафиозным кланом "Ндрангета".Итальянцы занимаются
сельским хозяйством в восточных регионах Словакии. В статье
сообщалось, что они с 2012 года получили около €8,3 млн субсидий,
выделенных Словакии Европейским союзом.Куцяк сообщал, что Вадала
наладил связи с представителями правящей
Социал-демократической партии Словакии.27-летнего автора
журналистских расследований и его подругу Мартину
Кушнирову нашли вечером 25 февраля в их доме в поселке
Велька Мача, близко от Трнавы. Причиной смерти стали огнестрельные
ранения: пуля попала журналисту в грудь, его девушке – в
голову.26 февраля в центре Братиславы прошла акция памяти
журналиста.Подозреваемый в убийстве журналиста и его подруги
был задержан 28 февраля. Полиция изъяла оружие, из которого,
вероятно, застрелили Куцяка и Кушнирову.
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