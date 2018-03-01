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Михалков о ссоре Собчак с Жириновским и неучастии в дебатах Путина: Вы представляете его в этой компании?
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01.03.2018 20:16
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Российский режиссер Никита Михалков выразил недоумение склокой во
время дебатов кандидатов в президенты РФ Владимира Жириновского и
Ксении Собчак, и прокомментировал отказ от участия в дебатах
действующего президента России Владимира Путина. Михалков: У
каждого есть свои методы существования и движения к цели Скриншот:
tvrain.ru "Я не услышал ни от кого из претендующих (на пост
президента РФ. – конкретного и внятного объяснения, чего они
хотят и как они хотят этого добиваться", – отметил Михалков.На
вопрос журналиста, почему в дебатах никогда не принимает участие
действующий президент РФ Владимир Путин, режиссер ответил: "А вы
вообще представляете его себе вчера вот в этой компании?... У
каждого есть свои методы существования и движения к цели".28
февраля в прямом эфире дебатов между кандидатами в президенты
России – Жириновским и Собчак – произошел
конфликт. Собчак окатила лидера ЛДПР водой из стакана, а
Жириновский оскорблял журналистку и матерился в ее
адрес.Президентские выборы в России пройдут 18 марта.Согласно
результатам опроса "Левада-центра", проведенного с 1-го по 5
декабря 2017 года, действующего президента Владимира Путина на
выборах готов поддержать 61% россиян. Далее следует
Жириновский (его поддерживают 8% респондентов в целом и 10% из тех,
кто готов голосовать).Собчак идет на выборы под лозунгом "Против
всех". На встрече с избирателями 1 декабря она подчеркнула,
что выступает против "этой власти, против Путина".
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