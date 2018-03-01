Российский режиссер Никита Михалков выразил недоумение склокой во время дебатов кандидатов в президенты РФ Владимира Жириновского и Ксении Собчак, и прокомментировал отказ от участия в дебатах действующего президента России Владимира Путина. Михалков: У каждого есть свои методы существования и движения к цели Скриншот: tvrain.ru "Я не услышал ни от кого из претендующих (на пост президента РФ. – конкретного и внятного объяснения, чего они хотят и как они хотят этого добиваться", – отметил Михалков.На вопрос журналиста, почему в дебатах никогда не принимает участие действующий президент РФ Владимир Путин, режиссер ответил: "А вы вообще представляете его себе вчера вот в этой компании?... У каждого есть свои методы существования и движения к цели".28 февраля в прямом эфире дебатов между кандидатами в президенты России – Жириновским и Собчак – произошел конфликт. Собчак окатила лидера ЛДПР водой из стакана, а Жириновский оскорблял журналистку и матерился в ее адрес.Президентские выборы в России пройдут 18 марта.Согласно результатам опроса "Левада-центра", проведенного с 1-го по 5 декабря 2017 года, действующего президента Владимира Путина на выборах готов поддержать 61% россиян. Далее следует Жириновский (его поддерживают 8% респондентов в целом и 10% из тех, кто готов голосовать).Собчак идет на выборы под лозунгом "Против всех". На встрече с избирателями 1 декабря она подчеркнула, что выступает против "этой власти, против Путина". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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