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Кох о России: Думаю, "железный занавес" – это вопрос ближайших месяцев. Обратный отсчет начался
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01.03.2018 20:24
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У тех, кто не готов жить в "герметичной" России образца СССР времен
"железного занавеса", остались недели для принятия решения, считает
экс-вице-премьер РФ Альфред Кох. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Кох: Кремлю необходимо безотлагательно
информационно изолировать россиян Фото: Альфред Кох / Facebook
"Очевидно, что после серии скандалов и разоблачений (разгром ЧВК,
арест судна с российским оружием в Тунисе, кокаиновый скандал в
Аргентине и т.д.) Кремлю необходимо безотлагательно информационно
изолировать россиян от фактов, демонстрирующих очевидную
преступность, глупость и неэффективность власти. Сделать это можно
только одним способом: закрыть страну. Так что, я думаю, "железный
занавес" – это вопрос ближайших месяцев", – написал он.По
словам российского экс-вице-премьера, "у тех, кто не готов жить в
герметичной стране (как в СССР), остались недели для принятия
решения"."Обратный отсчет начался", – заявил Кох.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1848291061871277&id=100000712037223
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