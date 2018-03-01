У тех, кто не готов жить в "герметичной" России образца СССР времен "железного занавеса", остались недели для принятия решения, считает экс-вице-премьер РФ Альфред Кох. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Кох: Кремлю необходимо безотлагательно информационно изолировать россиян Фото: Альфред Кох / Facebook "Очевидно, что после серии скандалов и разоблачений (разгром ЧВК, арест судна с российским оружием в Тунисе, кокаиновый скандал в Аргентине и т.д.) Кремлю необходимо безотлагательно информационно изолировать россиян от фактов, демонстрирующих очевидную преступность, глупость и неэффективность власти. Сделать это можно только одним способом: закрыть страну. Так что, я думаю, "железный занавес" – это вопрос ближайших месяцев", – написал он.По словам российского экс-вице-премьера, "у тех, кто не готов жить в герметичной стране (как в СССР), остались недели для принятия решения"."Обратный отсчет начался", – заявил Кох. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1848291061871277&id=100000712037223 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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