В мае планируется визит президента Польши Анджея Дуды в Соединенные Штаты. Белый дом пока не подтверждает готовности президента Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса встречаться с польским лидером, сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna. Встреча Трампа и Дуды под вопросом, пишут польские СМИ Фото: EPA (архив) С мая к Польше на месяц переходит председательство в Совете Безопасности ООН. Президент Дуда в связи с этим собирался посетить США.Однако американцы "деликатно" сказали, что с организацией встреч с высшими руководителями США возникнет проблема" сообщил источник в дипломатических кругах.В феврале Дуда посетил Южную Корею, где проходили зимние Олимпийские игры. В этой стране также находился Пенс. Польская сторона пыталась организовать встречу Дуды и Пенса, но она не состоялась.США выдвинули негласный ультиматум Польше – урегулировать кризис, возникший в отношениях с Израилем после принятия поправок к закону об Институте национальной памяти, отметил собеседник издания.Канцелярия польского президента пока не прокомментировала эту информацию.26 января польский Сейм проголосовал за поправки к закону об Институте национальной памяти. Они предусматривают уголовное наказание за публичные обвинения в адрес Польши в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности. Запрещается использовать словосочетание "польский лагерь смерти" при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Германией Польши.Также закон устанавливает уголовную ответственность за отрицание участия украинских националистов и членов украинских организаций, сотрудничавших с германским Третьим рейхом, в преступлениях против поляков в 1925–1950 годах. Любой гражданин страны или иностранец, нарушивший эти нормы, будет приговорен к выплате штрафа или тюремному заключению сроком до трех лет. Исключение сделано для художественных произведений и научных дискуссий.В ночь на 1 февраля законопроект одобрил польский Сенат.В МИД Израиля заявили, что закон "оспаривает историческую правду".Государственный департамент США призвал Варшаву пересмотреть документ.В ОБСЕ посчитали, что закон ограничивает свободу выражения взглядов.Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором осудила "попытки польской стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов ХХ века – нацистского и коммунистического".6 февраля Дуда подписал документ и отправил его в Конституционный суд, чтобы тот проверил, не ограничивает ли он свободу слова и убеждений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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