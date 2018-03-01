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Чиновника внутренней безопасности ГФС поймали на взятке, - ФОТО
01.03.2018 20:32
Чиновника внутренней безопасности ГФС поймали на взятке, - ФОТО
Чиновник систематически получал деньги из коммерческих структур за беспрепятственное растаможивание товаров
Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с Генпрокуратурой разоблачили на взятках чиновника внутренней безопасности Главного управления Государственной фискальной службы в городе Киеве.
Чиновника внутренней безопасности ГФС поймали на взятке, - ФОТО Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители установили, что чиновник систематически получал деньги из коммерческих структур за беспрепятственное растаможивание товаров, - информирует пресс-служба СБУ.

Фото: СБУ

Оперативники спецслужбы, в частности, задокументировали факт вымогательства должностным лицам десяти тысяч долларов США от представителя одной из частных фирм.

Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника в Киеве близко места работы при получении последней части взятки. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Фото: СБУ

Решается вопрос об объявлении чиновнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия. 

Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил 1 марта, что военная прокуратура задержала в Киевской области "земельных махинаторов".

Коррупционеры требовали и получили от председателя правления одной из местных общественных организаций взятку в размере 1,3 миллиона гривен

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