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|Чиновника внутренней безопасности ГФС поймали на взятке, - ФОТО
|01.03.2018 20:32
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Чиновник систематически получал деньги из коммерческих структур за беспрепятственное растаможивание товаровСотрудники Службы безопасности Украины вместе с Генпрокуратурой разоблачили на взятках чиновника внутренней безопасности Главного управления Государственной фискальной службы в городе Киеве.
Фото: ssu.gov.ua
Правоохранители установили, что чиновник систематически получал деньги из коммерческих структур за беспрепятственное растаможивание товаров, - информирует пресс-служба СБУ.
Фото: СБУ
Оперативники спецслужбы, в частности, задокументировали факт вымогательства должностным лицам десяти тысяч долларов США от представителя одной из частных фирм.
Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника в Киеве близко места работы при получении последней части взятки. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Фото: СБУ
Решается вопрос об объявлении чиновнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия.
Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил 1 марта, что военная прокуратура задержала в Киевской области "земельных махинаторов".
Коррупционеры требовали и получили от председателя правления одной из местных общественных организаций взятку в размере 1,3 миллиона гривен