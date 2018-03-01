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|Посольство США в Киеве назвало победу "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже свидетельством его успешных реформ
|01.03.2018 20:40
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Naftogaz victory in Stockholm is a testimony to its successful reforms to date. Congrats to @NaftogazUkraine and the Govermnment of #Ukraine! https://t.co/u9otu2QzzV— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 1 марта 2018 г.
28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.В результате арбитражных споров между компаниями "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.
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