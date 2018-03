В результате споров в Стокгольмском арбитраже российский "Газпром" должен доплатить НАК "Нафтогаз України" $2,56 млрд. Посольство США в Киеве поздравило с положительным исходом споров компанию и правительство Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Последнее решение в пользу "Нафтогазу" принято 28 февраля Фото: Нафтогаз України - Naftogaz / Facebook "Победа "Нафтогазу" в Стокгольме является свидетельством его успешных реформ на сегодняшний день. Поздравляем "Нафтогаз України" и правительство Украины", – говорится в твите. Naftogaz victory in Stockholm is a testimony to its successful reforms to date. Congrats to @NaftogazUkraine and the Govermnment of #Ukraine! https://t.co/u9otu2QzzV — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 1 марта 2018 г. 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.В результате арбитражных споров между компаниями "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



