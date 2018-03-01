Действия Газпрома относительно невыполнения своих договорных обязательств и отказ выполнять решение Стокгольмского арбитража является угрозой возникновения чрезвычайной ситуации в поставках газа в Украину и ЕС

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по евроинтеграции Елена Зеркаль .

"Только направили ноту ЕС о применении механизма раннего предупреждения кризисных ситуаций в энергетике в соответствии со статьей 340 и приложения 26 Соглашения об Ассоциации. Также инициируем трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия по обеспечению стабильности поставок газа в Украину и ЕС", - написала она в Facebook.

По ее словам, сегодняшние действия Газпрома относительно невыполнения своих договорных обязательств и отказ выполнять решение Стокгольмского арбитража является угрозой возникновения чрезвычайной ситуации в поставках газа в Украину и ЕС.

"Газпром раз доказывает свою недоброчеснисть. И, как всегда, пытается подставить Украину. Не получится!", - написала Зеркаль.

"История 2009 года не повторится. Стокгольм, Соглашение об ассоциации и реформа рынка газа окончательно изменили парадигму отношений с РФ в газовой сфере. Шантаж больше не работает", - подчеркнула она.

Напомним 28 февраля Нафтогаз заявил, что Газпром обязали выплатить $2,56 млрд Украина . По словам председателя правления Нафтогаза Андрея Коболева, решение арбитража имеет более тысячи страниц. Он добавил, что срок уплаты для Газпрома начинается со следующего дня - то есть 1 марта 2018 года.