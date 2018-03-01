Правительство Словакии обратилось к следственным органам во всем мире за помощью в расследовании убийства журналиста Яна Куцяка. 27-летнего автора журналистских расследований Куцяка и его подругу Мартину Кушнирову нашли застреленными 25 февраля Фото: ЕРА Его слова цитирует Associated Press.В своем заявлении чиновник подчеркнул, что поддерживает связь с "самыми важными следственными органами в мире".27-летнего автора журналистских расследований и его подругу Мартину Кушнирову нашли вечером 25 февраля в их доме в поселке Велька Мача, близко от Трнавы. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: пуля попала журналисту в грудь, его девушке – в голову.26 февраля в центре Братиславы прошла акция памяти журналиста.Подозреваемый в убийстве журналиста и его подруги был задержан 28 февраля. Полиция изъяла оружие, из которого, вероятно, застрелили Куцяка и Кушнирову. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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