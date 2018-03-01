Правительство Словакии обратилось к следственным органам во всем
мире за помощью в расследовании убийства журналиста Яна Куцяка.
27-летнего автора журналистских расследований Куцяка и его подругу
Мартину Кушнирову нашли застреленными 25 февраля Фото: ЕРА Его
слова цитирует Associated Press.В своем заявлении чиновник
подчеркнул, что поддерживает связь с "самыми важными следственными
органами в мире".27-летнего автора журналистских расследований и
его подругу Мартину Кушнирову нашли вечером 25 февраля в
их доме в поселке Велька Мача, близко от Трнавы. Причиной
смерти стали огнестрельные ранения: пуля попала журналисту в грудь,
его девушке – в голову.26 февраля в центре Братиславы
прошла акция памяти журналиста.Подозреваемый в
убийстве журналиста и его подруги был задержан 28
февраля. Полиция изъяла оружие, из которого, вероятно, застрелили
Куцяка и Кушнирову.
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