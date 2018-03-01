Президент обратился к генеральному прокурору

"Во время заседания СНБО по энергетической безопасности государства ... был поднят вопрос штрафов Нафтогаза Государственной фискальной службой. Президент обратился к генеральному прокурору и и.о. председателя ГФС проверить обоснованность претензий фискальной службы" , - сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.