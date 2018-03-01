Сводка Новостей
- С начала суток в зоне АТО зафиксирован один обстрел позиций ВСУ, - штаб
- Рассмотрение по сути дела Коханивского назначено на 5 марта
- Порошенко просит проверить обоснованность штрафа Коболева
- К расследованию убийства словацкого журналиста подключились ФБР и Скотланд-Ярд
- Украина направила ноту ЕС из-за действий Газпрома, - МИД
|Порошенко просит проверить обоснованность штрафа Коболева
|01.03.2018 20:48
|
Президент обратился к генеральному прокуроруПрезидент Петр Порошенко поручил генеральному прокурору Юрию Луценко проверить обоснованность начисления штрафа главе НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
Андрей Коболев. Фото: uacrisis.org
"Во время заседания СНБО по энергетической безопасности государства ... был поднят вопрос штрафов Нафтогаза Государственной фискальной службой. Президент обратился к генеральному прокурору и и.о. председателя ГФС проверить обоснованность претензий фискальной службы", - сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.
Напомним, энергетическая таможня ГФС оштрафовала главу "Нафтогаза" Андрея Коболева на 8 миллиардов гривен из-за его отказа растаможивать российский газ, поставляемый из России на оккупированные территории.
Поделитесь статьей с друзьями