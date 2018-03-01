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Порошенко просит проверить обоснованность штрафа Коболева
01.03.2018 20:48
Порошенко просит проверить обоснованность штрафа Коболева
Президент обратился к генеральному прокурору
Президент Петр Порошенко поручил генеральному прокурору Юрию Луценко проверить обоснованность начисления штрафа главе НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
Порошенко просит проверить обоснованность штрафа Коболева Андрей Коболев. Фото: uacrisis.org

"Во время заседания СНБО по энергетической безопасности государства ... был поднят вопрос штрафов Нафтогаза Государственной фискальной службой. Президент обратился к генеральному прокурору и и.о. председателя ГФС проверить обоснованность претензий фискальной службы", - сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Напомним, энергетическая таможня ГФС оштрафовала главу "Нафтогаза" Андрея Коболева на 8 миллиардов гривен из-за его отказа растаможивать российский газ, поставляемый из России на оккупированные территории.

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