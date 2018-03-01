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Рассмотрение по сути дела Коханивского назначено на 5 марта
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01.03.2018 20:56
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Святошинский райсуд Киева отменил обязательство носить электронный
браслет командиру добровольческого батальона ОУН Николаю
Коханивскому, но оставил его под домашним арестом. Коханивскому
вменяют использование незарегистрированного травматического оружия.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Суд принял во
внимание репутацию Коханивского и разрешил ему не носить браслет
слежения Фото: Микола Коханівський / Facebook Защита обвиняемого
просила суд вернуть в прокуратуру обвинительный акт.Сторона
обвинения ходатайствовала об избрании Коханивскому меры пресечения
в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета слежения.В
итоге суд принял к рассмотрению обвинительный акт."Вместе с тем
судом были учтены репутация Коханивского, наличие у него постоянных
социальных связей, состояние здоровья, тяжесть наказания, которое
грозит в случае признания виновным в совершении
преступления", – сказано в сообщении пресс-службы.Суд применил
к комбату меру пресечения в виде домашнего ареста, но отменил
обязательство носить электронный браслет.21 октября 2017 года между
Коханивским и командиром одного из подразделений "Правого сектора"
Русланом Качмалой возник конфликт возле станции метро
"Академгородок" в Киеве. В ходе драки руководитель ОУН
применил травматический пистолет.В киевской полиции сообщили,
что Качмала получил касательные ранения в спину и
ногу. Коханивский заявил, что у него нет документов на оружие,
но он вынужден носить его для самозащиты.23 октября во
время избрания меры пресечения Коханивскому его
сторонники вытеснили правоохранителей из здания
суда, заняли зал заседаний и забаррикадировали вход.Утром 24
октября полиция разблокировала помещение Святошинского
районного суда Киева, а также задержала 30 человек,
преимущественно сторонников Коханивского.
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