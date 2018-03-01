Святошинский райсуд Киева отменил обязательство носить электронный браслет командиру добровольческого батальона ОУН Николаю Коханивскому, но оставил его под домашним арестом. Коханивскому вменяют использование незарегистрированного травматического оружия. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Суд принял во внимание репутацию Коханивского и разрешил ему не носить браслет слежения Фото: Микола Коханівський / Facebook Защита обвиняемого просила суд вернуть в прокуратуру обвинительный акт.Сторона обвинения ходатайствовала об избрании Коханивскому меры пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета слежения.В итоге суд принял к рассмотрению обвинительный акт."Вместе с тем судом были учтены репутация Коханивского, наличие у него постоянных социальных связей, состояние здоровья, тяжесть наказания, которое грозит в случае признания виновным в совершении преступления", – сказано в сообщении пресс-службы.Суд применил к комбату меру пресечения в виде домашнего ареста, но отменил обязательство носить электронный браслет.21 октября 2017 года между Коханивским и командиром одного из подразделений "Правого сектора" Русланом Качмалой возник конфликт возле станции метро "Академгородок" в Киеве. В ходе драки руководитель ОУН применил травматический пистолет.В киевской полиции сообщили, что Качмала получил касательные ранения в спину и ногу. Коханивский заявил, что у него нет документов на оружие, но он вынужден носить его для самозащиты.23 октября во время избрания меры пресечения Коханивскому его сторонники вытеснили правоохранителей из здания суда, заняли зал заседаний и забаррикадировали вход.Утром 24 октября полиция разблокировала помещение Святошинского районного суда Киева, а также задержала 30 человек, преимущественно сторонников Коханивского. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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