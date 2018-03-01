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|С начала суток в зоне АТО зафиксирован один обстрел позиций ВСУ, - штаб
|01.03.2018 20:56
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Напряжение вдоль линии соприкосновения снизилосьС начала суток на Донбассе зафиксирован один обстрел позиций украинских военнослужащих со стороны боевиков. Погибших и раненых между бойцов ВСУ нет.
Фото: reuters
"Сегодня напряжение вдоль линии соприкосновения снизилось. С начала суток зафиксирован один обстрел позиций наших защитников со стороны российско-оккупационных войск. В результате этих действий не пострадал ни один украинский защитник", - сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в Facebook.
Обстрел произошел на Луганском направлении. Боевики из 82-мм минометов обстреляли опорные пункты сил АТО в районе Светлодарска.
На других участках обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Несмотря на относительное затишье, украинские подразделения продолжают пристально следить за изменением обстановки и находятся в полной готовности адекватно действовать, если враг прибегает к вооруженным провокациям", - отмечают в штабе.
Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины готовит вопрос об абсолютном перемирии. В частности, представитель России Борис Грызлов сообщил, что новый режим прекращения огня, который окрестили "весенним", может быть объявлен с 5 марта.
Предварительное, так называемое рождественское перемирие, было объявлено 23 декабря.
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе считает необходимым ввести с 5 марта новое перемирие из-за роста числа нарушений режима прекращения огня в феврале.