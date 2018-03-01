Напряжение вдоль линии соприкосновения снизилось

"Сегодня напряжение вдоль линии соприкосновения снизилось. С начала суток зафиксирован один обстрел позиций наших защитников со стороны российско-оккупационных войск. В результате этих действий не пострадал ни один украинский защитник", - сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в Facebook.

Обстрел произошел на Луганском направлении. Боевики из 82-мм минометов обстреляли опорные пункты сил АТО в районе Светлодарска.

На других участках обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Несмотря на относительное затишье, украинские подразделения продолжают пристально следить за изменением обстановки и находятся в полной готовности адекватно действовать, если враг прибегает к вооруженным провокациям" , - отмечают в штабе.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины готовит вопрос об абсолютном перемирии. В частности, представитель России Борис Грызлов сообщил, что новый режим прекращения огня, который окрестили "весенним", может быть объявлен с 5 марта.

Предварительное, так называемое рождественское перемирие, было объявлено 23 декабря.