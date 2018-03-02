Защита заместителя мэра Одессы Геннадия Труханова Павла Вугельмана привела Соломенскому районному суду Киева возражения на доводы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Вугельман продолжит выполнять свои обязанности Фото: omr.gov.ua Ходатайство подавала Специализированная антикоррупционная прокуратура. Цыганков отметил, что защита предоставила суду характеристики Вугельмана, а также возражения на доводы прокуратуры.До этого суд отказался отстранять мэра Одессы Геннадия Труханова.Вугельмана и Труханова задержали 14 февраля 2018 года.По версии следователей Национального антикоррупционного бюро Украины, чиновники причастны к схеме по нанесению ущерба местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание завода "Краян" за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года купила его на аукционе, организованном ликвидатором предприятия, за 11,5 млн грн. Полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности.Прокуратура ходатайствовала о содержании мэра Одессы под стражей с залогом в 50 млн грн, однако 15 февраля суд отпустил Труханова на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова. Вугельмана отпустили на поруки нардепа от группы "Відродження" Александра Пресмана и представителя Оппозиционного блока Юрия Мирошниченко.16 февраля Труханов открыл сессию горсовета Одессы под аплодисменты соратников и крики противников "Ганьба".19 февраля Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала решения о мере пресечения для градоначальника и его заместителя. Апелляционный суд Киева оставил меру пресечения без изменений.26 февраля издание INSIDER со ссылкой на источники сообщило, что Соломенский райсуд Киева арестовал все имущество Труханова и Вугельмана, указанное ими в электронных декларациях. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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