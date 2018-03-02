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Суд отказался отстранить от должности заместителя Труханова
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02.03.2018 02:21
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Защита заместителя мэра Одессы Геннадия Труханова Павла Вугельмана
привела Соломенскому районному суду Киева возражения на доводы
Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Вугельман
продолжит выполнять свои обязанности Фото: omr.gov.ua Ходатайство
подавала Специализированная антикоррупционная прокуратура. Цыганков
отметил, что защита предоставила суду характеристики Вугельмана, а
также возражения на доводы прокуратуры.До этого суд отказался
отстранять мэра Одессы Геннадия Труханова.Вугельмана и
Труханова задержали 14 февраля 2018 года.По версии
следователей Национального антикоррупционного бюро Украины,
чиновники причастны к схеме по нанесению ущерба местному
бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года Одесский горсовет
приобрел здание завода "Краян" за 185 млн грн у частной структуры,
которая в начале 2016 года купила его на аукционе, организованном
ликвидатором предприятия, за 11,5 млн грн. Полученные от городских
властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании с
признаками фиктивности.Прокуратура ходатайствовала о содержании
мэра Одессы под стражей с залогом в 50 млн грн, однако 15
февраля суд отпустил Труханова на поруки народного
депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.
Вугельмана отпустили на поруки нардепа от группы
"Відродження" Александра Пресмана и представителя
Оппозиционного блока Юрия Мирошниченко.16 февраля Труханов
открыл сессию горсовета Одессы под аплодисменты соратников и
крики противников "Ганьба".19 февраля Специализированная
антикоррупционная прокуратура обжаловала решения о мере
пресечения для градоначальника и его
заместителя. Апелляционный суд Киева оставил меру
пресечения без изменений.26 февраля издание INSIDER со ссылкой на
источники сообщило, что Соломенский райсуд Киева арестовал все
имущество Труханова и Вугельмана, указанное ими в электронных
декларациях.
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