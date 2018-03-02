После принятия Польшей поправок к закону об Институте национальной памяти под угрозой оказаться в заключении оказывается и коренное украинское меньшинство в Польше, и "почти миллион наших заробитчан", отметил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Климкин: Наказание настигнет украинца, даже если свою оценку он высказал в себя в Украине Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook "Закон разъясняет, что ...преступлениями являются "действия, совершенные украинскими националистами в 1925-1950 годах, которые заключаются в применении силы, террора или иных форм нарушения прав человека в отношении индивидуальных лиц или общественных групп". Извините, но именно в этот период украинские патриоты вели освободительную борьбу против иностранных оккупаций Западной Украины", – заявил он.По словам министра, речь идет "вообще обо всех патриотах, боровшихся за независимость Украины"."Из этого следует, что сегодня любой украинец за любую положительную оценку наших освободительных движений может быть заключен в Польше на три года, поскольку Польша думает об этом иначе. Под реальной угрозой оказывается и коренное украинское меньшинство, и почти миллион наших заробитчан, которые работают в Польше. Более того, наказание настигнет украинца, даже если свою оценку он высказал в себя в Украине. Если последовательно придерживаться буквы нового закона, то польская полиция в Варшаве должна ссаживать таких украинцев с поезда, скажем, Киев – Берлин и отправлять их в каталажку. Или я что-то не так понимаю?" – написал Климкин.2 ноября 2017 года тогдашний министр иностранных дел Польши и член партии "Право и справедливость" Витольд Ващиковский заявил, что Польша намерена запустить процедуру, которая не позволит въехать в страну украинцам, демонстрирующим антипольские взгляды. 26 января польский Сейм проголосовал за поправки к закону об Институте национальной памяти. В ночь на 1 февраля документ одобрил польский Сенат. 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал инициативу и отправил ее в Конституционный суд, чтобы тот проверил, не ограничивает ли она свободу слова и убеждений.Закон устанавливает уголовную ответственность за отрицание участия украинских националистов и членов украинских организаций, сотрудничавших с германским Третьим рейхом, в преступлениях против поляков в 1925–1950 годах. 19 февраля стало известно, что оппозиционная "Гражданская платформа" подготовила изменения в польский закон об Институте нацпамяти. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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