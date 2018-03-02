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Климкин: Сегодня любой украинец за любую положительную оценку наших освободительных движений может быть заключен в Польше на три года
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02.03.2018 02:37
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После принятия Польшей поправок к закону об Институте национальной
памяти под угрозой оказаться в заключении оказывается и коренное
украинское меньшинство в Польше, и "почти миллион наших
заробитчан", отметил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Климкин: Наказание настигнет украинца, даже если свою оценку он
высказал в себя в Украине Фото: Міністерство закордонних справ
України / MFA of Ukraine / Facebook "Закон разъясняет, что
...преступлениями являются "действия, совершенные украинскими
националистами в 1925-1950 годах, которые заключаются в применении
силы, террора или иных форм нарушения прав человека в отношении
индивидуальных лиц или общественных групп". Извините, но именно в
этот период украинские патриоты вели освободительную борьбу против
иностранных оккупаций Западной Украины", – заявил он.По словам
министра, речь идет "вообще обо всех патриотах, боровшихся за
независимость Украины"."Из этого следует, что сегодня любой
украинец за любую положительную оценку наших освободительных
движений может быть заключен в Польше на три года, поскольку Польша
думает об этом иначе. Под реальной угрозой оказывается и коренное
украинское меньшинство, и почти миллион наших заробитчан, которые
работают в Польше. Более того, наказание настигнет украинца, даже
если свою оценку он высказал в себя в Украине. Если последовательно
придерживаться буквы нового закона, то польская полиция в Варшаве
должна ссаживать таких украинцев с поезда, скажем, Киев –
Берлин и отправлять их в каталажку. Или я что-то не так
понимаю?" – написал Климкин.2 ноября 2017 года тогдашний
министр иностранных дел Польши и член партии "Право и
справедливость" Витольд Ващиковский заявил, что Польша
намерена запустить процедуру, которая не позволит въехать в страну
украинцам, демонстрирующим антипольские взгляды. 26 января
польский Сейм проголосовал за поправки к закону об
Институте национальной памяти. В ночь на 1
февраля документ одобрил польский Сенат. 6 февраля
президент Польши Анджей Дуда подписал инициативу и отправил
ее в Конституционный суд, чтобы тот проверил, не ограничивает
ли она свободу слова и убеждений.Закон устанавливает уголовную
ответственность за отрицание участия украинских националистов и
членов украинских организаций, сотрудничавших с германским Третьим
рейхом, в преступлениях против поляков в 1925–1950 годах. 19
февраля стало известно, что оппозиционная "Гражданская
платформа" подготовила изменения в польский закон об Институте
нацпамяти.
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