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|В Пентагоне готовы к "чудо-оружию", которым Путин угрожает всему миру
|02.03.2018 02:53
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Военные США "давно следят за Россией"Министерство обороны США ознакомлен с заявлением президента России Владимира Путина о якобы наличии у России оружия, способного гарантированно преодолевать систему противоракетной обороны
Фото: afp.com
Об этом в ходе пресс-конференции заявила пресс-секретарь Пентагона Дейна Уайт, информирует Голос Америки.
"Нас не удивило заявление Путина и народ США должен знать, что мы абсолютно готовы", - ответила пресс-секретарь Минобороны США на вопрос журналистки относительно заявлений Путина о наличии у России оружия, которому Америка, якобы, неспособна противостоять.
При этом пресс-секретарь Минобороны США отвергла заявления Путина о том, что система ПРО США и НАТО приближается к границам России, направлена против этой страны, но отметила, что США уверены в способности защитить себя при любых условиях.
"В России прекрасно знают, что ПРО направлено не на них. Нам необходимо гарантировать наличие действенного фактора ядерного сдерживания и мы уверены, что мы готовы защитить эту нацию при любых обстоятельствах", - отметила Уайт.
Она также подчеркнула, что военные США "давно следят за Россией".
"Эти вооружения разрабатывают уже очень давно. Наша политика в области ядерных вооружений все это учитывает", - добавила Уайт.
Напомним, что президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию заявил о новом стратегическом оружии - крылатой ракетой с ядерной установкой.
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