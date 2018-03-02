Военные США "давно следят за Россией"

Об этом в ходе пресс-конференции заявила пресс-секретарь Пентагона Дейна Уайт, информирует Голос Америки.

"Нас не удивило заявление Путина и народ США должен знать, что мы абсолютно готовы", - ответила пресс-секретарь Минобороны США на вопрос журналистки относительно заявлений Путина о наличии у России оружия, которому Америка, якобы, неспособна противостоять.

При этом пресс-секретарь Минобороны США отвергла заявления Путина о том, что система ПРО США и НАТО приближается к границам России, направлена против этой страны, но отметила, что США уверены в способности защитить себя при любых условиях.

"В России прекрасно знают, что ПРО направлено не на них. Нам необходимо гарантировать наличие действенного фактора ядерного сдерживания и мы уверены, что мы готовы защитить эту нацию при любых обстоятельствах", - отметила Уайт.

Она также подчеркнула, что военные США "давно следят за Россией".

"Эти вооружения разрабатывают уже очень давно. Наша политика в области ядерных вооружений все это учитывает", - добавила Уайт.

Напомним, что президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию заявил о новом стратегическом оружии - крылатой ракетой с ядерной установкой.