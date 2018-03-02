Футболисты должны усилить каждую из линий киевской команды - оборону, полузащиту и атаку

Об этом сообщает спортивный журналист Сергей Болотников.

Согласно его информации, футболисты должны усилить каждую из линий киевской команды - оборону, полузащиту и атаку. Болотников допускает, что новички могут заменить защитника Евгения Хачериди, полузащитника Дениса Гармаша и нападающего Дьемерси Мбокани.

Ранее появилась информация, что Хачериди покинет клуб после окончания этого сезона летом 2018 года. Позже стало известно, что защитник может заключить новую сделку вопреки спекуляциям о свой летний трансфер. Сообщалось, что турецкий Трабзонспор ведет переговоры по трансферу Мбокани.

Позже президент Динамо Игорь Суркис выразил сомнение, что защитник, форвард и еще один нападающий Жуниор Мораес имеют долгосрочные перспективы в столичном коллективе.

Впоследствии главный функционер киевского клуба выразил убеждение, что Мбокани в своих лучших кондициях мог бы помочь команде еще два-три сезона, но пока ему сложно говорить о будущем игрока. "Как бы мы не заключили договор, он потом все время будет отдыхать. Нужно думать", - отметил Суркис.

Президент Динамо также признался, что клуб все еще раздумывает по поводу будущего Хачериди, ведь летом ему исполнится 31 год: с защитником будут проведены переговоры, хотя тот давно мечтает играть на Западе.

Напомним, ранее стало известно, что президент Динамо Игорь Суркис ведет переговоры с ассистентом главного тренера сборной Украины Раулем Рианчо.