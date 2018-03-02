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Динамо запланировало подписать трех латиноамериканцев, - журналист
02.03.2018 03:01
Динамо запланировало подписать трех латиноамериканцев, - журналист
Футболисты должны усилить каждую из линий киевской команды - оборону, полузащиту и атаку
Динамо собирается подписать летом 2018 года трех латиноамериканских игроков.
Динамо запланировало подписать трех латиноамериканцев, - журналист Фото:finclub.net
Об этом сообщает спортивный журналист Сергей Болотников.
 
Согласно его информации, футболисты должны усилить каждую из линий киевской команды - оборону, полузащиту и атаку. Болотников допускает, что новички могут заменить защитника Евгения Хачериди, полузащитника Дениса Гармаша и нападающего Дьемерси Мбокани.
 
Ранее появилась информация, что Хачериди покинет клуб после окончания этого сезона летом 2018 года. Позже стало известно, что защитник может заключить новую сделку вопреки спекуляциям о свой летний трансфер. Сообщалось, что турецкий Трабзонспор ведет переговоры по трансферу Мбокани.
 
Позже президент Динамо Игорь Суркис выразил сомнение, что защитник, форвард и еще один нападающий Жуниор Мораес имеют долгосрочные перспективы в столичном коллективе.
 
Впоследствии главный функционер киевского клуба выразил убеждение, что Мбокани в своих лучших кондициях мог бы помочь команде еще два-три сезона, но пока ему сложно говорить о будущем игрока. "Как бы мы не заключили договор, он потом все время будет отдыхать. Нужно думать", - отметил Суркис.
 
Президент Динамо также признался, что клуб все еще раздумывает по поводу будущего Хачериди, ведь летом ему исполнится 31 год: с защитником будут проведены переговоры, хотя тот давно мечтает играть на Западе.
 
Напомним, ранее стало известно, что президент Динамо Игорь Суркис ведет переговоры с ассистентом главного тренера сборной Украины Раулем Рианчо.
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