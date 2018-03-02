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|Тымчук: Путина, похоже, уже нельзя вылечить. Только усыпить
|02.03.2018 03:25
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https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1478014112327239
Послание Путина продолжалось почти два часа, из которых около 45 минут президент РФ посвятил новому вооружению российской армии.Впервые обращение сопровождалось видеорядом с демонстрацией новых образцов вооружений и моделированием запусков ракет, в частности показали кадры испытаний ракетного комплекса "Сармат".Главной угрозой России Путин назвал отставание страны.
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