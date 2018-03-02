Во время своего послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин раскрыл "глубину моральной, этической, человеческой деградации России и россиян", считает нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук. Тымчук назвал российского президента "геополитическим шизофреником" Фото: nfront.org.ua "Даже сами коммунисты во времена СССР изо всех сил пытались изобразить "дружную семью народов", где якобы все равны. Для Путина же весь прежний СССР – это "Россия" . Это ее, бл.., "национальные границы". Проще говоря, геополитический шизофреник Путин утверждает, что и Украина – это "национальные границы России". Пожалуй, никто не может раскрыть глубину моральной, этической, человеческой деградации России и россиян более полно, чем ее сумасшедший царек", – написал он.По словам Тымчука, "Путина, похоже, уже нельзя вылечить. Только усыпить". https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1478014112327239 Послание Путина продолжалось почти два часа, из которых около 45 минут президент РФ посвятил новому вооружению российской армии.Впервые обращение сопровождалось видеорядом с демонстрацией новых образцов вооружений и моделированием запусков ракет, в частности показали кадры испытаний ракетного комплекса "Сармат".Главной угрозой России Путин назвал отставание страны. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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