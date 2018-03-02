Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заверил, что никогда не домогался женщин, но предложение пройти проверку на полиграфе отверг. Слуцкий называет обвинения в домогательствах "заказухой" Фото: ldpr61.ru "Грузинские журналисты обвиняют и не в этом. Странно, что не нашлось украинок или американок, которые рассказали бы о том же самом. Могу сказать только, что никогда такого не было, и никогда женщины не жаловались и, я думаю, не пожалуются на какие-то неправильные действия с моей стороны", — сказал он.На вопрос о том, готов ли он пройти проверку на полиграфе, Слуцкий ответил, что "у полиграфа есть большой запас погрешности"."Мы не должны цепляться за детекторы, полиграфы. Мы должны исходить из того, чтобы эта заказуха погасла, кончилась", – добавил депутат.22 февраля трое журналисток на условиях анонимности сообщили о сексуальных домогательствах со стороны Слуцкого. 27 февраля о своей истории рассказала Котрикадзе."Так вышло, что он меня провел в свой кабинет, запер дверь, попытался прислонить меня к стене, как-то меня трогать и целовать. Я вырвалась и убежала", – поведала грузинская журналистка. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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