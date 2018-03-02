Законопроекты №6674 и №6675 президента Украины Петра Порошенка должна рассмотреть Венецианская комиссия, напомнил директор европейских и евразийских программ правозащитной организации Freedom House Марк Берендт. Freedom House: Инициативы должны отвечать международным обязательствам Украины в сфере прав человека Фото: Freedom House / Facebook По его словам, подобный "контроль власти над гражданским обществом" уже внедрили в России и Казахстане."Верховной Раде следует отложить или отклонить голосование относительно обоих вопросов, пока они не будут отвечать международным обязательствам Украины в сфере прав человека и оценке Венецианской комиссии, которая будет известна в конце марта", – подчеркнул правозащитник.Законопроекты №6674 и №6675 в 10 июля 2017 года в Верховную Раду подал президент Украины Петр Порошенко. 18 января 2018 года их рассмотрение отложили. В Amnesty International утверждают, что инициативы необоснованно усиливают требования к финансовой отчетности антикоррупционных организаций.Пятилетний срок полномочий действующего уполномоченного Рады по правам человека Валерии Лутковской завершился еще 27 апреля 2017 года. Голосование за нового омбудсмена может состояться на следующей неделе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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