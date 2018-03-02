Законопроекты №6674 и №6675 президента Украины Петра Порошенка
должна рассмотреть Венецианская комиссия, напомнил директор
европейских и евразийских программ правозащитной организации
Freedom House Марк Берендт. Freedom House: Инициативы должны
отвечать международным обязательствам Украины в сфере прав человека
Фото: Freedom House / Facebook По его словам, подобный "контроль
власти над гражданским обществом" уже внедрили в России и
Казахстане."Верховной Раде следует отложить или отклонить
голосование относительно обоих вопросов, пока они не будут отвечать
международным обязательствам Украины в сфере прав человека и оценке
Венецианской комиссии, которая будет известна в конце
марта", – подчеркнул правозащитник.Законопроекты №6674 и №6675
в 10 июля 2017 года в Верховную Раду подал президент Украины Петр
Порошенко. 18 января 2018 года их рассмотрение отложили. В Amnesty
International утверждают, что инициативы необоснованно усиливают
требования к финансовой отчетности антикоррупционных
организаций.Пятилетний срок полномочий действующего уполномоченного
Рады по правам человека Валерии Лутковской завершился еще 27 апреля
2017 года. Голосование за нового омбудсмена может состояться на
следующей неделе.
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