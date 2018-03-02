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Режиссер "Киборгов" заявил, что пиратскую версию фильма активно скачивают в РФ
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02.03.2018 04:45
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Режиссер украинской ленты "Киборги" Ахтем Сеитаблаев надеется, что
после просмотра фильма россияне начнут "задавать себе вопросы".
Сеитаблаев: Не преувеличивал бы, что фильм может изменить чье-то
мировоззрение Скриншот: ЄвроМайдан – EuroMaydan / Facebook "Мне как
раз написали, что очень много просмотров пиратской версии в
России", – отметил он.При этом Сеитаблаев сомневается, что
картина может повлиять на массовое сознание граждан РФ."Я бы не
преувеличивал и не говорил, что фильм может изменить чье-то
мировоззрение, но если человек, живущий в России, увидев фильм
"Киборги", начнет задавать сам себе какие-то вопросы, то это уже
очень круто", – добавил он.Премьера "Киборгов" состоялась 7
декабря 2017 года. Фильм стал абсолютным украинским рекордсменом в
отечественном прокате за весь период независимости Украины –
его посмотрели больше 310 тыс. зрителей, сборы превысили 22 млн
грн.Украинские военные, которых называли киборгами, защищали
донецкий аэропорт в течение 242 дней до 22 января 2015 года. В
ходе сражений были полностью разрушены все
здания аэропорта, оба терминала и башня управления.
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