Режиссер украинской ленты "Киборги" Ахтем Сеитаблаев надеется, что после просмотра фильма россияне начнут "задавать себе вопросы". Сеитаблаев: Не преувеличивал бы, что фильм может изменить чье-то мировоззрение Скриншот: ЄвроМайдан – EuroMaydan / Facebook "Мне как раз написали, что очень много просмотров пиратской версии в России", – отметил он.При этом Сеитаблаев сомневается, что картина может повлиять на массовое сознание граждан РФ."Я бы не преувеличивал и не говорил, что фильм может изменить чье-то мировоззрение, но если человек, живущий в России, увидев фильм "Киборги", начнет задавать сам себе какие-то вопросы, то это уже очень круто", – добавил он.Премьера "Киборгов" состоялась 7 декабря 2017 года. Фильм стал абсолютным украинским рекордсменом в отечественном прокате за весь период независимости Украины – его посмотрели больше 310 тыс. зрителей, сборы превысили 22 млн грн.Украинские военные, которых называли киборгами, защищали донецкий аэропорт в течение 242 дней до 22 января 2015 года. В ходе сражений были полностью разрушены все здания аэропорта, оба терминала и башня управления. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что фильм сеитаблаев может киборги Теги: культура