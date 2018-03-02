|
Госдеп о новом ракетном вооружении РФ: Было печально видеть анимацию, демонстрирующую ядерную атаку на США
|
02.03.2018 05:33
|
Некоторые объявленные президентом РФ Владимиром Путиным ракетные
разработки стали новой информацией для США, признала
пресс-секретарь Государственного департамента Хизер Нойерт. Госдеп:
Оборонительные возможности США остаются непревзойденными Фото: EPA
По ее словам, Россия нарушает положения документа с 2014 года."Они
разрабатывают крылатые ракеты наземного базирования среднего
радиуса действия, прямо нарушая договор РСМД", – уточнила
Ноейрт.Она проинформировала, что некоторые объявленные Путиным
разработки стали новой информацией для американской стороны, за
остальными же велось наблюдение в течение определенного
времени."Было печально видеть анимацию, демонстрирующую ядерную
атаку на США. Мы не считаем это поведением ответственного
международного игрока", – добавила спикер.При этом Нойерт
подчеркнула, что "оборонительные возможности США остаются
непревзойденными".Бессрочный Договор о ликвидации ракет
средней и меньшей дальности был подписан в Вашингтоне 8
декабря 1987 года президентом США Рональдом Рейганом и главой СССР
Михаилом Горбачевым. Он запрещает обеим сторонам развертывать
баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с ядерными
или обычными боеголовками радиусом действия от 500 до 5500
километров.1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному
собранию Путин заявил, что Россия разработала новое
гиперзвуковое оружие. По его словам, авиационно-ракетный комплекс,
"не имеющий мировых аналогов", получил название "Кинжал" и с 1
декабря 2017 года приступил "к несению опытно-боевого дежурства на
аэродромах Южного военного округа (в него, в частности, входит
оккупированный Крым. – )".Также, по словам главы
Кремля, уже началось серийное производство нового ракетного
комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой
межконтинентальной ракеты "Сармат", которую оснастят "широким
спектром ядерных боеприпасов".Президент РФ рассказал
о разработке крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и
"практически неограниченной дальностью полета", которая пока не
имеет названия, но была проверена на полигоне в конце 2017 года.Во
время выступления Путина показали видео с пробными запусками
ракет и анимационные ролики с моделированием поражения
условных целей.В Белом
доме и Пентагоне заверили, что заранее знали об
указанных разработках и полностью подготовлены для защиты от любых
угроз.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира