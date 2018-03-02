Некоторые объявленные президентом РФ Владимиром Путиным ракетные разработки стали новой информацией для США, признала пресс-секретарь Государственного департамента Хизер Нойерт. Госдеп: Оборонительные возможности США остаются непревзойденными Фото: EPA По ее словам, Россия нарушает положения документа с 2014 года."Они разрабатывают крылатые ракеты наземного базирования среднего радиуса действия, прямо нарушая договор РСМД", – уточнила Ноейрт.Она проинформировала, что некоторые объявленные Путиным разработки стали новой информацией для американской стороны, за остальными же велось наблюдение в течение определенного времени."Было печально видеть анимацию, демонстрирующую ядерную атаку на США. Мы не считаем это поведением ответственного международного игрока", – добавила спикер.При этом Нойерт подчеркнула, что "оборонительные возможности США остаются непревзойденными".Бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года президентом США Рональдом Рейганом и главой СССР Михаилом Горбачевым. Он запрещает обеим сторонам развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с ядерными или обычными боеголовками радиусом действия от 500 до 5500 километров.1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию Путин заявил, что Россия разработала новое гиперзвуковое оружие. По его словам, авиационно-ракетный комплекс, "не имеющий мировых аналогов", получил название "Кинжал" и с 1 декабря 2017 года приступил "к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа (в него, в частности, входит оккупированный Крым. – )".Также, по словам главы Кремля, уже началось серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат", которую оснастят "широким спектром ядерных боеприпасов".Президент РФ рассказал о разработке крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета", которая пока не имеет названия, но была проверена на полигоне в конце 2017 года.Во время выступления Путина показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики с моделированием поражения условных целей.В Белом доме и Пентагоне заверили, что заранее знали об указанных разработках и полностью подготовлены для защиты от любых угроз. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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