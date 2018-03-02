Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий владеет Volkswagen Touareg стоимостью 900 тыс. грн и квартирой в Вишневом Киевской области на 61,1 м². Холодницкий хранит наличными $115 тыс. Фото: Назар Холодницький / Facebook Таким образом, зарплата Холодницкого выросла более чем на 291 тыс. грн по сравнению с 2016 годом, когда он указал 1 809 218 грн заработка.Глава САП продолжает владеть Volkswagen Touareg стоимостью 900 тыс. грн, который приобрел в 2016-м. С этого же года он владеет квартирой на 61,1 м² в Вишневом Киевской области, с 2008-го тут же арендует комнату в общежитии площадью 17,6 м². С 2012-го в его собственности – два земельных участка в Белгородке Киевской области на 0,1 и 0,12 га.В 2017 году у Холодницкого появился только арендованный гараж на 40,3 м².На счетах в "Райффайзен Банк Аваль" он указал 362 225 грн и €2033. Наличными Холодницкий хранит $115 тыс. и €25 тыс. По сравнению с 2016 годом денежные активы чиновника увеличились на 162 тыс. грн, $45 тыс. и €10 тыс.Холодницкий возглавил САП в ноябре 2015 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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