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Годовая зарплата Холодницкого выросла на 291 тыс. грн – декларация
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02.03.2018 06:21
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Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины
Назар Холодницкий владеет Volkswagen Touareg стоимостью 900 тыс.
грн и квартирой в Вишневом Киевской области на 61,1 м². Холодницкий
хранит наличными $115 тыс. Фото: Назар Холодницький / Facebook
Таким образом, зарплата Холодницкого выросла более чем на 291 тыс.
грн по сравнению с 2016 годом, когда он указал 1 809 218 грн
заработка.Глава САП продолжает владеть Volkswagen Touareg
стоимостью 900 тыс. грн, который приобрел в 2016-м. С этого же года
он владеет квартирой на 61,1 м² в Вишневом Киевской области, с
2008-го тут же арендует комнату в общежитии площадью 17,6 м². С
2012-го в его собственности – два земельных участка в
Белгородке Киевской области на 0,1 и 0,12 га.В 2017 году у
Холодницкого появился только арендованный гараж на 40,3 м².На
счетах в "Райффайзен Банк Аваль" он указал 362 225 грн и €2033.
Наличными Холодницкий хранит $115 тыс. и €25 тыс. По сравнению с
2016 годом денежные активы чиновника увеличились на 162 тыс. грн,
$45 тыс. и €10 тыс.Холодницкий возглавил САП в ноябре 2015 года.
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