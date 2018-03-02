Будущие полярники на территории Главного центра специального контроля в Городке Житомирской области учились взаимодействовать в приближенных к антарктическим условиях. Экспедиция отправится на станцию "Академика Вернадского" в конце марта Фото: mon.gov.ua Отмечается, что тренировки проходили на протяжении недели на территории Главного центра специального контроля в Городке Житомирской области.Будущие полярники упражнялись в работе с дизельной станцией и развертывании пожарной помпы, знакомились между собой и учились взаимодействовать в приближенных к антарктическим условиях. Все участники прошли тестирование на стрессоустойчивость и совместимость характеров.В предстоящей экспедиции только три человека отправляются на станцию впервые. Всего в группу вошли семь ученых и пять представителей технического состава, которых отобрали по итогам конкурса и медкомиссии.Ориентировочно отъезд запланирован на конец марта.Станцию "Академик Вернадский" основала британская экспедиция в 1930-х годах (тогда она называлась "Фарадей"). В 1996 году Великобритания передала объект Украине.В марте 2017 года возле украинской полярной станции, расположенной на острове Галиндез, разведали три месторождения нефти и четыре месторождения газа. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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