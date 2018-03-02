Будущие полярники на территории Главного центра специального
контроля в Городке Житомирской области учились взаимодействовать в
приближенных к антарктическим условиях. Экспедиция отправится на
станцию "Академика Вернадского" в конце марта Фото: mon.gov.ua
Отмечается, что тренировки проходили на протяжении недели на
территории Главного центра специального контроля в Городке
Житомирской области.Будущие полярники упражнялись в работе с
дизельной станцией и развертывании пожарной помпы, знакомились
между собой и учились взаимодействовать в приближенных к
антарктическим условиях. Все участники прошли тестирование на
стрессоустойчивость и совместимость характеров.В предстоящей
экспедиции только три человека отправляются на станцию впервые.
Всего в группу вошли семь ученых и пять представителей технического
состава, которых отобрали по итогам конкурса и
медкомиссии.Ориентировочно отъезд запланирован на конец
марта.Станцию "Академик Вернадский" основала британская экспедиция
в 1930-х годах (тогда она называлась "Фарадей"). В 1996 году
Великобритания передала объект Украине.В марте 2017 года возле
украинской полярной станции, расположенной на острове Галиндез,
разведали три месторождения нефти и четыре месторождения газа.
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