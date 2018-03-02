Сводка Новостей
- Глава Госкосмоса Украины не верит, что Маск в ближайшие годы сможет отправить людей на Луну или Марс
- В Германии задержали главного подозреваемого по "кокаиновому делу"
- Курс гривны к доллару вырос до 26,67 грн/$
- 23-я украинская экспедиция завершила подготовку к отправлению в Антарктиду
- ФБР проверяет международные финансовые операции Иванки Трамп - СМИ
|Посол РФ в США заявил, что Вашингтон взял курс на выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
|02.03.2018 07:32
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