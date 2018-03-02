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Посол РФ в США заявил, что Вашингтон взял курс на выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
02.03.2018 07:32
Президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию не говорил о вооружениях, которые подпадают под ограничения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заверил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Антонов: В Госдепартаменте плохо владеют существом вопроса Фото: russianembassy.org "Видимо, в Госдепартаменте плохо владеют существом вопроса. В послании Путина речь шла о стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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