Продюсер "Дождя" Дарья Жук сообщила, что была одной из трех девушек, рассказавших на условиях анонимности о домогательствах со стороны депутата Госдумы РФ от ЛДПР Леонида Слуцкого. Ее видеообращение 1 марта опубликовали на сайте телеканала. По словам Жук, она столкнулась с неподобающим поведением Слуцкого, когда во второй раз пригласила его в эфир "Дождя". "Как только вы зашли в студию, вы почти сразу же проявили себя – силой пытались меня поцеловать, пытались трогать, вели себя грубо и назойливо. Мне было неприятно и страшно, следовательно я попросила своего коллегу проводить вас на эфир и больше с вами не контактировала", – заявила она. Жук отметила, что после произошедшего у нее есть только один вопрос к депутату: "Вы и сейчас будете все отрицать?". | Жук призвала Слуцкого к ответу Скриншот: Телеканал Дождь / YouTube Продюсер "Дождя" добавила, что отправила письмо на имя главы комиссии Госдумы по этике Отари Аршбы и надеется на "справедливое наказание" для Слуцкого.22 февраля трое журналисток на условиях анонимности сообщили о сексуальных домогательствах со стороны Слуцкого. 27 февраля о своей истории рассказала заместитель главного редактора RTVi Екатерина Котрикадзе."Так вышло, что он меня провел в свой кабинет, запер дверь, попытался прислонить меня к стене, как-то меня трогать и целовать. Я вырвалась и убежала", – поведала грузинская журналистка.Слуцкий опроверг все обвинения, но на предложение журналистов пройти проверку на полиграфе ответил отказом."Могу сказать только, что никогда такого не было, и никогда женщины не жаловались и, я думаю, не пожалуются на какие-то неправильные действия с моей стороны", – заверил депутат.видео Видео: Телеканал Дождь / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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