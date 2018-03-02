"Вы и сейчас будете все отрицать?" Продюсер "Дождя" рассказала о домогательствах депутата Госдумы Слуцкого. Видео
02.03.2018 07:40
Продюсер "Дождя" Дарья Жук сообщила, что была одной из трех
девушек, рассказавших на условиях анонимности о домогательствах со
стороны депутата Госдумы РФ от ЛДПР Леонида Слуцкого. Ее
видеообращение 1 марта опубликовали на сайте телеканала. По словам
Жук, она столкнулась с неподобающим поведением Слуцкого, когда во
второй раз пригласила его в эфир "Дождя". "Как только вы зашли в
студию, вы почти сразу же проявили себя – силой пытались меня
поцеловать, пытались трогать, вели себя грубо и назойливо. Мне было
неприятно и страшно, следовательно я попросила своего коллегу
проводить вас на эфир и больше с вами не контактировала", – заявила
она. Жук отметила, что после произошедшего у нее есть только один
вопрос к депутату: "Вы и сейчас будете все отрицать?". | Жук
призвала Слуцкого к ответу Скриншот: Телеканал Дождь / YouTube
Продюсер "Дождя" добавила, что отправила письмо на имя главы
комиссии Госдумы по этике Отари Аршбы и надеется на "справедливое
наказание" для Слуцкого.22 февраля трое журналисток на условиях
анонимности сообщили о сексуальных домогательствах со стороны
Слуцкого. 27 февраля о своей истории
рассказала заместитель главного редактора RTVi Екатерина
Котрикадзе."Так вышло, что он меня провел в свой кабинет, запер
дверь, попытался прислонить меня к стене, как-то меня трогать и
целовать. Я вырвалась и убежала", – поведала грузинская
журналистка.Слуцкий опроверг все обвинения, но на предложение
журналистов пройти проверку на полиграфе ответил отказом."Могу
сказать только, что никогда такого не было, и никогда женщины не
жаловались и, я думаю, не пожалуются на какие-то неправильные
действия с моей стороны", – заверил депутат.видео
Видео:
Телеканал Дождь / YouTube