Президент РФ Владимир Путин 1 марта объявил конкурс на название для новой крылатой ракеты глобального радиуса действия, отметили в российском диппредставительстве. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Посольство РФ напомнило о разработке подводного беспилотника и лазерного оружия Фото: Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США / Facebook "Примите участие в объявленном Владимиром Путиным конкурсе названий для новой крылатой ракеты глобального радиуса действия, беспилотного подводного аппарата и лазерного оружия", – написано в сообщении.К посту прилагается ссылка на сайт министерства обороны РФ, где можно ознакомиться с разработками. Take part in Vladimir Putin announced name-that-weapon contest for @Russia’s new global-range cruise missile, unmanned underwater drone & laser weaponry.https://t.co/Wdf5PJ7arI.Follow @MoD * Russia pic.twitter.com/3itKQ35bxq — Russia in USA (@RusEmbUSA) 1 березня 2018 р. 1 марта во время обращения к Федеральному собранию президент РФ Путин рассказал о создании крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета", которая пока не имеет названия, но была проверена на полигоне в конце 2017 года. Также, по его словам, уже принят на вооружение гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс "Кинжал", началось серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат".Во время выступления главы Кремля показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики с моделированием поражения условных целей.В Белом доме и Пентагоне заверили, что заранее знали об указанных разработках и полностью подготовлены для защиты от любых угроз. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки ракеты для крылатой посольство марта Теги: мир