ФБР изучает ход переговоров и финансирования отеля Trump International Hotel and Tower в Ванкувере, что может помешать дочери президента США Дональда Трампа Иванке получить доступ к секретной информации как советник главы Белого дома, сообщает CNN. По словам инсайдеров, ФБР изучает ход переговоров и финансирования отеля Trump International Hotel and Tower в Ванкувере. Собеседники CNN отметили, что расследование может помешать Иванке Трамп получить полный допуск в роли советника президента.Телеканал заявил, что это стандартная процедура проверки контактов за рубежом и финансовых операций для допуска к секретной информации. ФБР таким образом устанавливает, не является ли человек зависим от неких международных соглашений.СNN не удалось получить комментарии у ФБР и Белого дома по поводу расследования.Журналист Майкл Вуллф в книге "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" написал, что Иванка Трамп собирается стать первой женщиной – президентом США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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