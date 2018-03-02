Сводка Новостей
- Глава Госкосмоса Украины не верит, что Маск в ближайшие годы сможет отправить людей на Луну или Марс
- В Германии задержали главного подозреваемого по "кокаиновому делу"
- Курс гривны к доллару вырос до 26,67 грн/$
- 23-я украинская экспедиция завершила подготовку к отправлению в Антарктиду
- ФБР проверяет международные финансовые операции Иванки Трамп - СМИ
|ФБР проверяет международные финансовые операции Иванки Трамп - СМИ
|02.03.2018 08:12
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Теги: мир последние сводки сводки фбр что сша получить президента
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