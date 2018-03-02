Будущие полярники на территории Главного центра специального
контроля в Городке Житомирской области учились взаимодействовать в
приближенных к антарктическим условиях. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Экспедиция отправится на станцию
"Академик Вернадский" в конце марта Фото: mon.gov.ua Отмечается,
что тренировки проходили на протяжении недели на территории
Главного центра специального контроля в Городке Житомирской
области.Будущие полярники упражнялись в работе с дизельной станцией
и развертывании пожарной помпы, знакомились друг с другом и учились
взаимодействовать в приближенных к антарктическим условиях. Все
участники прошли тестирование на стрессоустойчивость и
совместимость характеров.В предстоящей экспедиции только три
человека отправляются на станцию впервые. Всего в группу вошло семь
ученых и пять представителей технического состава, которых отобрали
по итогам конкурса и медкомиссии.Ориентировочно отъезд запланирован
на конец марта.Станцию "Академик Вернадский" основала британская
экспедиция в 1930-х годах (тогда она называлась "Фарадей"). В 1996
году Великобритания передала объект Украине.В марте 2017 года возле
украинской полярной станции, расположенной на острове Галиндез,
разведали три месторождения нефти и четыре месторождения газа.
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