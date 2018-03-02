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В Германии задержали главного подозреваемого по "кокаиновому делу"
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02.03.2018 08:44
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Подозреваемый в организации поставок кокаина из Аргентины в Россию
Андрей Ковальчук жил в пригороде Берлина и не скрывался от
правоохранителей, заявил его адвокат Владимир Жеребенков. Германия
будет решать вопрос об экстрадиции подозреваемого в организации
контрабанды кокаина Ковальчука в Россию Фото: ЕРА По словам
адвоката, Германия будет решать вопрос об экстрадиции Ковальчука в
Россию.Жеребенков также сообщил, что Ковальчук жил в пригороде
Берлина с женой, не скрываясь от правоохранительных органов.
Адвокат рассказал, что задержание было произведено по запросу
России в Интерпол, и Германии предстоит решить вопрос, выдавать ли
Ковальчука.22 февраля аргентинские СМИ сообщили,
что правоохранители Аргентины и РФ провели совместную
операцию и не дали наладить наркотрафик через российское
посольство в Буэнос-Айресе.Россиянин, организовавший схему по
переправке дипломатической почтой из Аргентины в Россию 389 кг
кокаина стоимостью около €50 млн, был объявлен в розыск через
Интерпол, жил в Германии.Расследование началось в декабре 2016
года, когда посол России в Аргентине Виктор Коронелли обнаружил 12
чемоданов с наркотиками в здании посольской школы. По делу о
переправке наркотиков задержаны прежний сотрудник посольства в
Аргентине Али Абьянов, а также пришедшие за чемоданами Владимир
Калмыков и Иштимир Хуздамов. В Аргентине арестованы Близнюк и
Александр Чикало, которые значатся как руководители
фонда MORAL.
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