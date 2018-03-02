Подозреваемый в организации поставок кокаина из Аргентины в Россию Андрей Ковальчук жил в пригороде Берлина и не скрывался от правоохранителей, заявил его адвокат Владимир Жеребенков. Германия будет решать вопрос об экстрадиции подозреваемого в организации контрабанды кокаина Ковальчука в Россию Фото: ЕРА По словам адвоката, Германия будет решать вопрос об экстрадиции Ковальчука в Россию.Жеребенков также сообщил, что Ковальчук жил в пригороде Берлина с женой, не скрываясь от правоохранительных органов. Адвокат рассказал, что задержание было произведено по запросу России в Интерпол, и Германии предстоит решить вопрос, выдавать ли Ковальчука.22 февраля аргентинские СМИ сообщили, что правоохранители Аргентины и РФ провели совместную операцию и не дали наладить наркотрафик через российское посольство в Буэнос-Айресе.Россиянин, организовавший схему по переправке дипломатической почтой из Аргентины в Россию 389 кг кокаина стоимостью около €50 млн, был объявлен в розыск через Интерпол, жил в Германии.Расследование началось в декабре 2016 года, когда посол России в Аргентине Виктор Коронелли обнаружил 12 чемоданов с наркотиками в здании посольской школы. По делу о переправке наркотиков задержаны прежний сотрудник посольства в Аргентине Али Абьянов, а также пришедшие за чемоданами Владимир Калмыков и Иштимир Хуздамов. В Аргентине арестованы Близнюк и Александр Чикало, которые значатся как руководители фонда MORAL. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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