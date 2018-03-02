Многократное использование космических ракет, которое внедряет глава компании SpaceX Илон Маск, в нынешних условиях экономически не выгодное, отметил председатель Государственного космического агентства Украины Павел Дегтяренко. Дегтяренко считает, что для ракеты-носителя Falcon Heavy будет трудно найти полезную нагрузку Фото: nkau.gov.ua "Через несколько лет – не верю. Через 10 лет могут быть попытки осуществить посадку, через 20 лет пробудем на Луне месяц-два. А постоянная станция там, скорее только, появится лет через 50", – отметил он.По словам Дегтяренко, с многократным использованием ракет Маска "не все так однозначно"."Если ракетные запуски осуществляются менее 50 раз в год, то от многоразовости выгоды почти нет. Это в определенной степени "пузырь", но Маск пытается создать рынок для большого количества запусков в космос. Сейчас он хочет создать спутниковые группировки из нескольких тысяч космических аппаратов для скоростного низкоорбитального интернета. Это совершенно увеличит количество запусков. Тогда от многократных систем будет определенная экономическая выгода", – пояснил он.По словам главы космического Госагентства, для наиболее грузоподъемной ракеты-носителя Falcon Heavy будет очень трудно найти полезную нагрузку."Европейская ракета "Ариан" имеет грузоподъемность около 10 тонн. Оказывается, что запускать на ней один спутник очень дорого, приходится искать другой спутник. Поиски очень тяжелые, трудно сводить между собой заказчиков. Falcon Heavy имеет грузоподъемность в три раза больше. То есть надо будет искать не два, а шесть–восемь космических аппаратов. А столько на геостационарную орбиту не запускают даже за квартал", – отметил Дегтяренко.При этом он признал, что запуском Falcon Heavy Маск возродил у людей мечту о полетах в космос."И это очень-очень хорошо. Этот толчок возрождает новые мечты, перспективы, новые люди придут в космическую отрасль. Кто-то будет создавать свой бизнес, набивать свои шишки и идти вперед. Это прогресс", – резюмировал Дегтяренко.Маск заявлял, что хочет отправить космических туристов на орбиту Луны в 2018 году, а колонизировать Марс к 2022-му.6 февраля 2018 года с космодрома в Космическом центре имени Кеннеди в штате Флорида стартовала сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy, которая была разработана для лунной и марсианской миссий и способна нести до 63,8 тонны грузов. В качестве полезной нагрузки использовали электромобиль Tesla. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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