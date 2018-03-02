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В зоне АТО погиб украинский военный
02.03.2018 18:59
В зоне АТО погиб украинский военный
С начала суток зафиксировано шесть вражеских обстрелов
Российско-оккупационные войска на Донбассе продолжают обстреливать укрепления Вооруженных Сил Украины с запрещенного минского договоренностями вооружения.
В зоне АТО погиб украинский военный Фото: из свободных источников

На Луганском направлении враг применил 120-мм минометы по позициям ВСУ близко Троицкого, информирует пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении соперник часто, из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия обстреливал украинские опорные пункты в пригороде Авдеевки.

В общем, с начала сегодняшних суток зафиксировано 6 вражеских обстрелов. В результате этих действий, к сожалению, погиб украинский воин, еще двое наших защитников получили ранения.

Напомним, что за минувшие сутки, 1 марта, боевики 2 раза нарушили режим тишины - никто из бойцов ВСУ не пострадал.

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