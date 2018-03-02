С начала суток зафиксировано шесть вражеских обстрелов

На Луганском направлении враг применил 120-мм минометы по позициям ВСУ близко Троицкого, информирует пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении соперник часто, из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия обстреливал украинские опорные пункты в пригороде Авдеевки.

В общем, с начала сегодняшних суток зафиксировано 6 вражеских обстрелов. В результате этих действий, к сожалению, погиб украинский воин, еще двое наших защитников получили ранения.