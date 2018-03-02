Журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон заявил, что его комментарии по поводу виновности лидера "Свободы" Олега Тягнибока в сдаче Крыма России не могут быть поводом для нападок националистов, если Тягнибок не согласен с высказываниями – он может обратиться в суд. Но вместо этого призывает своих сторонников пикетировать творческий вечер Гордона во Львове. От лидера львовской ячейки "Сокола" (это связанная со "Свободой" организация) Богдана Федуна уже поступают прямые угрозы, подчеркнул журналист. | Гордон: За что валить? За то, что у меня есть взгляды и я не боюсь их высказывать? За мою любовь к Украине и ненависть к фашистам? Фото: Gordonua.com Гордон напомнил, что конфликт между ним и националистами возник после того, как в эфире телеканала NewsOne 23 февраля он, ссылаюсь на интервью бывших высокопоставленных чиновников и своих источников, заявил, что Тягнибок – "один из виновных в сдаче Крыма"."Это моя точка зрения. И никто не вправе за это меня осуждать. Если Олегу Тягнибоку эта точка зрения не нравится, он может подать на меня в суд. Тягнибок возбудился и дал команду своим друзьям из организации "Сокол" пикетировать и блокировать мой творческий вечер, который состоится 6 марта во Львовской филармонии", – рассказал журналист. Гордон провел уже три творческих вечера – в Одессе, Днепре и Харькове, везде, по его словам, были аншлаги. "В воскресенье, 4 марта, у меня творческий вечер в Киеве, в Доме офицеров. Но вернемся к "Соколу"... На их счету во время беспорядков под Верховной Радой 31 августа 2015 года – четверо убитых нацгвардейцев и десятки раненых. Лидер [львовского] "Сокола" Богдан Федун на официальной странице в Facebook прямо призвал применить против меня оружие, написал: "Валите его". Это что, демократия? За что валить? За то, что у меня есть взгляды и я не боюсь их высказывать и продолжу высказывать, хотя кол мне на голове теши?! За мою любовь к Украине и ненависть к фашистам? Я ненавижу фашистов, и я люблю страну, это моя родина, я тут, в Киеве, родился, как и мои родители, мои дедушки и бабушки", – сказал журналист.Он подчеркнул, что участвовал в двух последних революциях в Украине – Оранжевой и Революции достоинства. "За моей спиной, извините, два Майдана. Во время первого Майдана, в 2004 году, через полтора часа после того, как Януковича ЦИК официально назвал президентом Украины, я вышел в прямой эфир "5 канала" и сказал: "Выходите на Майдан за Ющенко!". Я хотел бы посмотреть, у кого еще кишка не тонка – выйти так через полтора часа... Мне, поверьте, было что терять. Это выступление есть в интернете, его можно посмотреть", – отметил журналист. ВИДЕО Видео: Дмитрий Гордон / YouTube После заявления Гордона на NewsOne националисты из связанной со "Свободой" организации "Сокол" пообещали заблокировать его творческий вечер. 27 февраля представители националистических организаций Львова передали руководству Львовской областной филармонии письменное обращение с требованием отменить мероприятие. "Проведение такого мероприятия откровенно антиукраинского характера может вызвать возмущения активной общественности города и привести к массовым беспорядкам", – заявили авторы обращения. 28 февраля на пресс-конференции президента Петра Порошенко Гордон задал вопрос, способны ли правоохранительные органы защитить граждан от титушек и получастных армий. "Способно ли государство обеспечить безопасность и мою лично, и тех сотен львовян, которые придут 6 марта на мой творческий вечер?" – спросил Гордон. Президент ответил, что каждый человек в Украине имеет право высказать свой протест, но за использование незарегистрированного оружия должна быть неотвратимая ответственность. Он подчеркнул, что монополия на власть и оружие должна принадлежать государству и правоохранительные органы способны это обеспечить. "Как руководитель ОО "Сокол" Львовской области заявляю: незарегистрированного оружия у членов нашей организации нет! Вопрос господину президенту: а из зарегистрированного оружия этого го...дона валить можно?" – написал в Facebook после пресс-конференции Федун.На угрозы со стороны националистов Гордон пожаловался в полицию, а сейчас готовит обращения в СБУ и иностранные посольства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что гордон это меня творческий Теги: политика