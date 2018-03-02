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|Российский суд оставил Павла Гриба под стражей еще на два месяца
|02.03.2018 19:07
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Отмечается, что следователи не регистрируют жалобы Павла на состояние здоровьяПохищенного силовиками ФСБ в Беларуси Украинский Павла Гриба оставили под стражей в Краснодаре до 4 мая 2018 года.
Фото: facebook.com
Об этом сообщил отец Игорь Гриб.
"Следователь доказывает отсутствие у Павла болезни, предоставляя суду справки с такими хорошими результатами, которых у сына никогда не было. В то же время, на все жалобы сына реакции администрации СИЗО нет" , - сказал Игорь Гриб.
Он также добавил, что Павлу не придают лекарства, которые семья самостоятельно приобрела, и которые нужны ему по состоянию здоровья.
"Жалобы Павла на плохое настроение, сильная боль в животе и желудке, общая слабость не регистрируются (нет жалоб - нет и ответственности администрации СИЗО). Постоянный психологическое давление. Борьба продолжается" , - заявил отец.
Ранее, Российский суд отказал в апелляции относительно меры средства в виде содержания под стражей для Украинской Павла Гриба, который содержится в Краснодарском СИЗО.
Напомним, Павел Гриб исчез 24 августа во Беларуси . По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где "законно" оформили арест.
Беларусь своей вины в похищении Украинский российскими спецслужбами не признает .
Министерство иностранных дел Беларуси не ответило на ноты Украины об обстоятельствах задержания российскими силовиками 19-летнего Украинский Павла Гриба в Гомеле.
Сейчас он находится в краснодарском СИЗО . Власти России пытается обвинить его в том, что он планировал подрыв на школьной линейке в Сочи.