Отмечается, что следователи не регистрируют жалобы Павла на состояние здоровья

Об этом сообщил отец Игорь Гриб.

"Следователь доказывает отсутствие у Павла болезни, предоставляя суду справки с такими хорошими результатами, которых у сына никогда не было. В то же время, на все жалобы сына реакции администрации СИЗО нет" , - сказал Игорь Гриб.

Он также добавил, что Павлу не придают лекарства, которые семья самостоятельно приобрела, и которые нужны ему по состоянию здоровья. "Жалобы Павла на плохое настроение, сильная боль в животе и желудке, общая слабость не регистрируются (нет жалоб - нет и ответственности администрации СИЗО). Постоянный психологическое давление. Борьба продолжается" , - заявил отец.

Ранее, Российский суд отказал в апелляции относительно меры средства в виде содержания под стражей для Украинской Павла Гриба, который содержится в Краснодарском СИЗО.

Напомним, Павел Гриб исчез 24 августа во Беларуси . По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении Украинский российскими спецслужбами не признает .

Министерство иностранных дел Беларуси не ответило на ноты Украины об обстоятельствах задержания российскими силовиками 19-летнего Украинский Павла Гриба в Гомеле.