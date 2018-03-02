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Российский суд оставил Павла Гриба под стражей еще на два месяца
02.03.2018 19:07
Российский суд оставил Павла Гриба под стражей еще на два месяца
Отмечается, что следователи не регистрируют жалобы Павла на состояние здоровья
Похищенного силовиками ФСБ в Беларуси Украинский Павла Гриба оставили под стражей в Краснодаре до 4 мая 2018 года.
Российский суд оставил Павла Гриба под стражей еще на два месяца Фото: facebook.com

Об этом сообщил отец Игорь Гриб.

"Следователь доказывает отсутствие у Павла болезни, предоставляя суду справки с такими хорошими результатами, которых у сына никогда не было. В то же время, на все жалобы сына реакции администрации СИЗО нет" , - сказал Игорь Гриб.

Он также добавил, что Павлу не придают лекарства, которые семья самостоятельно приобрела, и которые нужны ему по состоянию здоровья.

"Жалобы Павла на плохое настроение, сильная боль в животе и желудке, общая слабость не регистрируются (нет жалоб - нет и ответственности администрации СИЗО). Постоянный психологическое давление. Борьба продолжается" , - заявил отец.

Ранее, Российский  суд отказал в апелляции  относительно меры средства в виде содержания под стражей для Украинской Павла Гриба, который содержится в Краснодарском СИЗО.

Напомним,  Павел Гриб исчез 24 августа во Беларуси . По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении Украинский российскими спецслужбами  не признает .

Министерство иностранных дел Беларуси  не ответило на ноты Украины  об обстоятельствах задержания российскими силовиками 19-летнего Украинский Павла Гриба в Гомеле.

Сейчас он  находится в краснодарском СИЗО . Власти России пытается обвинить его в том, что он  планировал подрыв на школьной линейке в Сочи.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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