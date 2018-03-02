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Гройсман: Вопрос отставки Коболева не рассматривается. Но "Нафтогаз" должен исправить свою ошибку и сделать выводы
02.03.2018 19:13
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Гройсман: Вопрос отставки Коболева не рассматривается. Но "Нафтогаз" должен исправить свою ошибку и сделать выводы

Гройсман: "Нафтогаз" рассчитывал, что РФ цивилизованно выполнит решение суда. Но мы всегда должны помнить, с кем мы имеем дело Фото: EPA "Нет, я не рассматриваю этот вопрос. Считаю, что это ошибка, которую допустил "Нафтогаз". Они должны ее исправить и сделать выводы на будущее. На самом деле, "Нафтогаз" рассчитывал, что РФ цивилизованно выполнит решение суда. Но мы всегда должны помнить, с кем мы имеем дело: это страна-агрессор, страна, которая будет использовать любую возможность, чтобы на нас давить. Но Украина – надежный транзитер и партнер", – сказал премьер-министр.Рекомендую Twitter G+
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