Гройсман: Вопрос отставки Коболева не рассматривается. Но
"Нафтогаз" должен исправить свою ошибку и сделать выводы
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Гройсман: Вопрос отставки Коболева не рассматривается. Но
"Нафтогаз" должен исправить свою ошибку и сделать выводы
Гройсман: "Нафтогаз" рассчитывал, что РФ цивилизованно
выполнит решение суда. Но мы всегда должны помнить, с кем мы имеем
дело Фото: EPA "Нет, я не рассматриваю этот вопрос. Считаю, что это
ошибка, которую допустил "Нафтогаз". Они должны ее исправить и
сделать выводы на будущее. На самом деле, "Нафтогаз" рассчитывал,
что РФ цивилизованно выполнит решение суда. Но мы всегда должны
помнить, с кем мы имеем дело: это страна-агрессор, страна, которая
будет использовать любую возможность, чтобы на нас давить. Но
Украина – надежный транзитер и партнер", – сказал
премьер-министр.Рекомендую Twitter G+
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Гройсман: Вопрос отставки Коболева не рассматривается. Но
"Нафтогаз" должен исправить свою ошибку и сделать выводы
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